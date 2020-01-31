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۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳

در چک؛

کنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و اسلامی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و اسلامی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و اسلامی در روزهای ۵ و ۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در پراگ، چک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی مطالعات عربی و اسلامی در روزهای ۵ و ۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در پراگ، چک برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات عربی و اسلامی، هنر و علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تجزیه و تحلیل گفتمان، اقتصاد و کسب و کار، آموزش زبان، مطالعات جنسیتی، حکومتداری و مدیریت، مطالعات زبان، زبانشناسی، نظریه ادبی و انتقاد، ادبیات
پراگماتیک، روانشناسی و علوم رفتاری، مطالعات اجتماعی و انسانی و… است.

از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود چکیده آثار خود را به آدرس https://panel.waset.org/conference/2022/09/prague/ICAIS/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/arabic-and-islamic-studies-conference-in-september-2022-in-prague مراجعه گردد.

کد مطلب 4838257

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