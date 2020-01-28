استقبال مخاطبان از کتاب وحید جلیلی درباره جهان انقلاب اسلامی

‌به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «در فرانسه تک درختی هست…؛ تأملی در جهان انقلاب اسلامی» نوشته وحید جلیلی از سوی دفتر نشر معارف به چاپ دوم رسید. این کتاب با نثری زیبا، مخاطب را با پیش آمدها و تأثیرات انقلاب اسلامی بر جهان، انحرافات پیش پای انقلاب و افق‌های پیش رو و مسیر پیشرفت‌های انقلاب آشنا می‌کند.

محتوای کتاب

«مکتب ملکوتی جمع»، «غزه در محاصره؛ جهان در اشغال»، «حزب الله از نوع حزب الله»، «اسلام جهاد، مبنای مسجد آباد»، «استراتژی سطل آب!»، «آزمایشگاه‌های سلاح کشتارجمعی در کنار کتابخانه‌های حقوق بشر»، «گر خانه محقر است و تاریک بر دیده روشنت نشانم!»، «لیبرالیسم عِلّیّۀ امپریالیسم»، «در فرانسه تک درختی هست» و «عهد مالک و خاورمیانۀ جدید» ۱۰ سرفصلی است که مطالب این کتاب را تشکیل می‌دهند.

برشی از کتاب

در بخشی از یادداشت «مکتب ملکوتی جمع» می‌خوانیم: دیالمه می‌گفت: «فریادهای امام خمینی انعکاس مناجات شبانه او در محراب عبادت است». معنویت در قاموس رهروان روح الله از یک سو به خشیّت از خدا می‌انجامید و از همان سو به بی پروایی از غیر خدا. «یخشونه و لا یخشون احداً الا الله».

دین محمد (ص) دوباره ظهور کرده بود. دینی که قبله اش اقامه قسط و سرنوشتش حکومت مستضعفان بود.

مفهوم ملکوتی «مستضعف» کلیدواژه عدالت توحیدی خمینی بود. در نگاه کمونیستها دین افیون توده هاست. ظلم‌ها را با استناد به آسمان توجیه می‌کند و مردمان را به جبری مقدس معتقد می‌سازد و جورکشان را ماجور پذیرش این جور توجیه شده می‌گرداند. «مستضعف» به تنهایی ناقض این همه بود.

انقلاب اسلامی آینه دقّ حزب توده و خار چشم انجمن حجتیه بود. یک عمر فریاد زده بودند که دین افیون توده هاست و حالا عالی‌ترین نمونه‌های امپریالیسم ستیزی؛ نمازشب خوان‌ها و دعای کمیلی ها بودند.

یک عمر با اصول نمایی فروع، دینداری کرده بودند و حالا بسیجی‌های پابرهنه آن فقیه عارف فیلسوف، دینداری فخرفروشانه آنها را عملاً به سُخره گرفته بودند.

... امام چند ماه پیش از عروج به گورباچف نوشت: «راستی مذهبی که طالب اجرای عدالت در جهان و خواهان آزادی انسان از قیود مادی و معنوی است مخدر جامعه است؟»

آری، مذهبی که وسیله شود تا سرمایه‌های مادی و معنوی کشورهای اسلامی و غیراسلامی در اختیار ابرقدرت‌ها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سیاست جداست، مخدر جامعه است. ولی این دیگر مذهب واقعی نیست بلکه مذهبی است که مردم ما آن را «مذهب آمریکایی» می‌نامند. روشن است که نامه فقط خطاب به گورباچف نبود. مخاطبین اصلی منادیان اسلام آمریکایی اند که تجربه «جمع» را آماج کرده بودند. در مکتب ملکوتی «جمع»، آسمان و زمین، فرد و جامعه، خلق و خدا، فردیت و مبارزه، عرفان و حماسه، نه تنها قابل جمع بود که قابل تفکیک نبود و عدالت چون الهی بود، جهانی بود.

مشخصات

چاپ دوم کتاب «در فرانسه تک درختی هست…» در ۱۲۰ صفحه، قطع رقعی و دورنگ، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه با قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان عرضه شده است. دفتر نشر معارف پیش از این، کتاب «شهدا برای چه افقی جنگیدند» را از این نویسنده و منتقد فرهنگی و رسانه‌ای منتشر کرده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب‌ها، علاوه بر کتاب‌فروشی‌ها می‌توانند به فروشگاه‌های پاتوق کتاب در سراسر کشور یا واحد فروش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی واقع در میدان انقلاب اسلامی، خیابان ۱۶ آذر، روبروی پورسینا، پلاک ۶۰، حسینیه هنر (۰۲۱۴۲۷۹۵۴۵۴) یا پاتوق کتاب فردا bookroom.ir و من و کتاب www.manvaketab.ir مراجعه و یا نام کتاب را به شماره ۰۹۱۹۹۰۳۸۲۷۰ پیامک کنند.