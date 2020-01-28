تاکید روسیه بر مخالفت با طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: واشنگتن با ما درباره معامله قرن هیچ رایزنی نکرده است. آنچه دونالد ترامپ با حذف آرای دیگران صورت می‌دهد، به ویژه نظر فلسطینی‌ها، قابل قبول نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: موضع ما تغییر نکرده است و از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی حمایت می‌کنیم.

بوگدانوف در ادامه گفت: فلسطینی‌ها حق دارند، سرنوشت خودشان را تعیین کنند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه چندی پیش درخصوص معامله قرن گفته بود که این طرح آمریکا با هدف از بین بردن راه حل دو دولتی ارائه شده است.

لازم به ذکر است که قرار است ترامپ امروز از طرح معامله قرن علیه مسأله فلسطین رونمایی کند. این در حالی است که تمام گروه‌های فلسطینی مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام کرده اند.