قیمت سبد نفتی اوپک به زیر ۶۲ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز به ۶۱ دلار و ۹۸ سنت رسید، در حالی‌که روز جمعه (چهارم بهمن‌ماه) ۶۲ دلار و ۵۲ سنت بوده است.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت‌خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگو است.

قیمت نفت‌خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (سه‌شنبه، هشتم بهمن‌ماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۵۸ دلار و ۱۷ سنت و ۵۲ دلار و ۸۸ سنت به ازای هر بشکه بوده است.