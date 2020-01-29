حمله بزرگ به صنعا دفع شد/ حملات پهپادی و موشکی به آرامکو عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری، بیانیه نیروهای مسلح یمن را قرائت کرد.

وی اعلام کرد: به یاری خداوند نیروهای مسلح ما موفق به دفع حمله بزرگ به صنعا پایتخت یمن شد. نیروهای ما در پاتکی، موفق به آزادسازی همه مناطق نِهم و وارد کردن خسارات سنگین به دشمن شدند.

سریع بیان کرد: نیروهای ما به دنبال فروپاشی نیروهای دشمن به پیشروی ادامه دادند و به غرب شهر مارب رسیدند و مناطقی از مارب و الجوف را هم آزاد کردند. در جریان عملیات بنیان مرصوص مساحتی بالغ بر ۲۵۰۰ کیلومتر آزاد شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: در جریان این عملیات هزاران نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی و اسیر شدند. نیروهای دشمن در منطقه نِهم در استان صنعا مرکب از ۱۷ تیپ نظامی و ۲۰ گردان نظامی منهدم و تجهیزات آنها به طور کامل به غنیمت گرفته شد.

سریع افزود: در صرواح در مارب دو تیپ دشمن و در منطقه ششم در الجوف هم سه تیپ دشمن منهدم شد. نیروهای ما به صدها نفر از نیروهای دشمن در راستای دستورات فرماندهی و به منظور حفظ جان کسانی که تصمیم به ترک جنگ می گیرند، اجازه فرار دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از نقش ساکنان مناطق نِهم و استانهای مارب و الجوف و قبایل آزاده در مخالفت با متجاوزان و اشغالگران تمجید کرد.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن که از سوی سریع قرائت شد همچنین آمده است: در واکنش به تشدید حملات هوایی متجاوزان، یگان موشکی و پهپادی عملیات ویژه ای انجام دادند و شرکت آرامکو در جیزان و فرودگاههای ابها، جیزان وپایگاه خمیس مشیط و اهداف حساس در عمق عربستان با موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند.

سریع اعلام کرد: نیروهای ما به عملیات برای آزادسازی همه اراضی یمن و تحقق استقلال ادامه می دهند. نیروهای ما در حال دفاع از کشورمان در برابر حمله خارجی و اشغالگران هستند و کسانی که با دشمن هستند خائن محسوب می شوند و نیروهای ما با احدی از مردم شریف نمی جنگند. به همه کسانی که در خیانت به کشور دخالت داشته اند می گوییم که به آغوش وطن بازگردید زیرا وطن برای همه مردم است و دستان ما به سوی همه دراز است.

وی تاکید کرد: انشاالله طی روزهای آتی جزییات عملیات بنیان مرصوص را تشریح خواهیم کرد.

سریع در ادامه بر حمایت کامل از ملت فلسطین در مقابله با توطئه های های آمریکا و رژیم صهیونیستی هم تاکید کرد.