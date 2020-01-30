زلزله به بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی اشنویه خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام مام عزیزی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۲۱:۳۷ شب گذشته زمین‌لرزه‌ای به بزرگ ۴.۹ درجه ریشتر شهرستان مرزی اشنویه در جنوب آذربایجان‌غربی را لرزاند.

وی ادامه داد: این زمین لرزه در ارومیه و تبریز نیز و دیگر شهرهای آذربایجان غربی احساس شد، پس لرزه نیز در نیمه شب اشنویه را لرزاند که مرکز زلزله نگاری کشور زلزله ۳.۴ ریشتری در ساعت ۳:۴۰ نیمه شب در اشنویه را ثبت کرده است همچنین شب گذشته ساعت ۲۳:۴۰ پس لرزه‌ای سیلوانای ارومیه را لرزاند.

مام عزیزی یادآور شد: این زمین لرزه به نزدیک ۱۰۰ واحد مسکونی خسارت وارد کرده است ولی جزئیات بیشتر این حادثه در دست بررسی است.