فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حمله یمن به تأسیسات شرکت سعودی آرامکو بر بازار نفت گفت: شرایط بازار از ۲۰۱۵ میلادی تاکنون، ساختار محور است. به این معنا که قیمت‌های نفت و ارزش سهام شرکت آرامکو بالا و پایین می‌رود، اما تأثیرات بنیادین و ساختاری نیستند.

وی در پاسخ به اینکه آیا حمله اخیر یمن به تأسیسات آرامکو تاثیرمنفی بر ارزش این شرکت دارد، اظهار داشت: ارزش مثبت و منفی سهام این شرکت در طیف محدودی در حرکت است. به طور کلی برای تحولات ماندگار و پردامنه، اتفاقات ساختار شکن یا بهتر است بگوییم، ساختار محور، می‌توانند تحولات ماندگار ایجاد کنند.

به گفته رئیس دفتر مطالعات انرژی وین، در حال حاضر بازار نفت با وجود حاشیه نشینی نفت ایران، ونزوئلا و تا حدی لیبی؛ نسبت به کاهش صادرات نفت عرضه کنندگان کم توجه است، البته تحریم‌ها هر زمان می‌توانند تغییر کنند.

قیمت بالای ۷۰ دلار نیاز به تغییرات ساختاری دارد / ‏‬احتمالش ضعیف است

برکشلی درباره اینکه با تحریم نفت ایران و ونزوئلا و باتوجه به التهابات عراق، آیا نرخ نفت سنگین رو به افزایش می‌گذارد، توضیح داد: بله، قیمت‌های نفت خام سنگین رو به افزایش است. دامنه تغییرات دارند کمتر و کمتر می‌شوند. جنگ تحمیلی ایران و عراق، حمله عراق به کویت، اشغال عراق توسط امریکا؛ اینها وقایع ساختاری بودند و تأثیرات پایدار بر جای گذاشتند.

وی تصریح کرد: در حوزه قیمت نفت، تغییرات سبک هم داشتیم ولی نسبت به پایداری آن تردید است. طیف ۵۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه طیفی است که بازار روی آن اتفاق نظر دارد. تولیدکنندگان نفت هم در این طیف برنامه ریزی ۲۰۲۰ میلادی را انجام داده‌اند تا بتوانند رونق را در این صنعت حفظ کنند. البته انتظار تحولات فراتر از این طیف در شرایط کنونی بازار ضعیف است.

مخالفت وزرای نفت عربستان با عرضه عمومی سهام آرامکو

این مقام مسؤول با اشاره به عرضه سهام آرامکو گفت: شرکت سعودی آرامکو زمان زیادی را در کشمکش‌های داخلی و مقاومت تعداد زیادی از خانواده سلطنتی و بدنه اصلی آرامکو از دست داد. محمد بن سلمان از ۲۰۱۵ میلادی به دنبال این پروژه بود. وزیر وقت نفت عربستان گفته بود که تا زنده است اجازه عرضه عمومی سهام آرامکو را نخواهد داد. قبل از او النعیمی هم مخالف بود وبرکنار شد.

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین با اشاره به اینکه ارزش سهام آرامکو با قیمت نفت و انتظار بازار از افق قیمت نفت رابطه مستقیم دارد، ادامه داد: قیمت جهانی نفت است که ارزش ذخایر نفت داخل چاه را تعیین می‌کند. بدیهی است که وقتی قیمت بالا می‌رود، ارزش سهام هم بالا می‌رود، اما ازسویی دیگر از آنجا که بورس بازان و سفته بازان امید ندارند که قیمت نفت خودش را در محدوده بالاتر برای مدت طولانی حفظ کند، همه فروشنده نفت می‌شوند. بنابراین با عرضه بیشتر سهام، ارزش سهام موقعیت خود را از دست می‌دهد.

وی تاکید کرد: یکی از انگیزه‌های محمد بن سلمان درتمایل به عادی سازی روابط با ایران، تلاش وی برای تقویت ارزش سهام آرامکو است.