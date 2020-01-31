به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در صفحه خود در واکنش به تحریم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، نوشت: علی اکبر صالحی شخصیت برجسته سیاسی و دانشمند تراز اول هسته‌ای ایران است و دانش هسته‌ای کشورمان امروز تحت مدیریت ایشان عالی‌ترین مدارج علمی و عملی را طی می‌کند.

وی در ادامه مطلب خود آورده است: اقدامات اخیر در کاهش تعهدات هسته‌ای نشان داد بر خلاف آنچه برخی ادعا می‌کردند نه تنها تمامی ظرفیت‌های هسته‌ای (از جمله غنی سازی و آب سنگین) دست نخورده باقی مانده‌اند، بلکه امروز توانمندی‌های ایران در حوزه فناوری صلح آمیز هسته‌ای اصولاً قابل مقایسه با قبل از برجام نیست.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد: تحریم علی اکبر صالحی تنها عصبانیت و استیصال آمریکا از به بن بست رسیدن سیاست فشار حداکثری را اثبات می‌کند.