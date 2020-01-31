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۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۲

عراقچی:

سیاست فشار حداکثری آمریکا به بن‌بست رسیده است

سیاست فشار حداکثری آمریکا به بن‌بست رسیده است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: تحریم علی اکبر صالحی تنها عصبانیت و استیصال آمریکا از به بن بست رسیدن سیاست فشار حداکثری را اثبات می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در صفحه خود در واکنش به تحریم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، نوشت: علی اکبر صالحی شخصیت برجسته سیاسی و دانشمند تراز اول هسته‌ای ایران است و دانش هسته‌ای کشورمان امروز تحت مدیریت ایشان عالی‌ترین مدارج علمی و عملی را طی می‌کند.

وی در ادامه مطلب خود آورده است: اقدامات اخیر در کاهش تعهدات هسته‌ای نشان داد بر خلاف آنچه برخی ادعا می‌کردند نه تنها تمامی ظرفیت‌های هسته‌ای (از جمله غنی سازی و آب سنگین) دست نخورده باقی مانده‌اند، بلکه امروز توانمندی‌های ایران در حوزه فناوری صلح آمیز هسته‌ای اصولاً قابل مقایسه با قبل از برجام نیست.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد: تحریم علی اکبر صالحی تنها عصبانیت و استیصال آمریکا از به بن بست رسیدن سیاست فشار حداکثری را اثبات می‌کند.

کد مطلب 4840166
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • هاشمی IR ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
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      ترسو ها چرا پیام که می فرستیم را نمی نویسید

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