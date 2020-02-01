به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اطلاعیه شماره ۹ مورخ ۱۱ بهمن ۹۸ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردو خاک هواشناسی خوزستان، شاهد حرکت توده گرد و خاک با منشأ کشور عراق به سمت استان خوزستان از اواسط وقت شنبه ۱۲ بهمن ۹۸و نتیجه آن کاهش دید افقی و افزایش آلاینده گرد و خاک ابتدا در مناطق غربی و سپس سایر مناطق استان خواهیم بود.

ستاد مدیریت بحران خوزستان نیز با صدور اطلاعیه‌ای آنی ضمن اعلام تداوم آماده‌باش به واحدهای تابع سطح استان و برقراری کشیک شبانه‌روزی دستور داده است نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم و اقدامات پیشگیرانه، اطلاع‌رسانی مستمر و ارائه توصیه‌های ایمنی و بهداشتی مانند پرهیز از تردد غیرضروری و در صورت لزوم استفاده از ماسک مناسب به شهروندان به ویژه بیماران، کودکان، سالمندان و افراد ساکن در مناطق در معرض خطر و سایر حوادث احتمالی و سایر تدابیر لازم برای پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام شود.