سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‎وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان قزوین اظهار کرد: همزمان با بازگشت زائران حسینی و مسافرانی که در تعطیلات چند روز گذشته به استان‌های شمالی و شمال‌غربی سفر کرده بودند، حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان افزایش یافته و شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

وی افزود: آزادراه قزوین-زنجان در محدوده عوارضی شماره سه با ترافیک سنگین و توقف‌های مقطعی مواجه است و صف خودروها در این محدوده به حدود سه تا چهار کیلومتر می‌رسد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز ترافیک وجود دارد، اما با وجود افزایش قابل توجه حجم سفرها، شرایط در دیگر محورها در حال مدیریت و روان‌سازی است.

تقی‌خانی با اشاره به وقوع چند حادثه رانندگی در محورهای استان طی دو روز گذشته، نسبت به بی‌احتیاطی و رعایت نکردن قوانین رانندگی هشدار داد و گفت: متأسفانه در یکی از حوادث، یک دستگاه وانت مزدا که تعدادی کارگر مزرعه را حمل می‌کرد، در محور دانشگاه به عراق دچار حادثه شد و ۹ سرنشین در قسمت بار خودرو حضور داشتند که سه نفر از آنها به شدت مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: در بررسی‌های اولیه، یکی از مصدومان این حادثه دچار آسیب جدی نخاعی شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین از وقوع حادثه‌ای دیگر در آزادراه قزوین-رشت خبر داد و گفت: در محدوده مجتمع پالادیوم، یک دستگاه خودرو که دو خواهر ۳۹ ساله سرنشینان آن بودند، از مسیر خارج شد که در این حادثه راننده جان خود را از دست داد.

تقی‌خانی با تأکید بر ضرورت توجه جدی رانندگان به اصول ایمنی در سفرهای جاده‌ای خاطرنشان کرد: خستگی و خواب‌آلودگی، عجله و شتاب در رانندگی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات در سفرهای چندروزه است و رانندگان باید با مدیریت زمان سفر و استراحت کافی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

وی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای استان، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند.