https://mehrnews.com/x3cLdG ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ کد مطلب 6910600 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ تجمع مردم یاسوج در صد و شصتمین شب همدلی و مقاومت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و شصتمین شب همدلی و مقاومت برگزار شد. دریافت 149 MB کد مطلب 6910600 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج صد و شصتمین حضور حماسی لنگرودیها در میدان اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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