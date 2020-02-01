۱۴ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام افتتاح می شود

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و چهل و یکمین بهار انقلاب اسلامی اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ۱۴پ روژه راهداری که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام اجراء شده و در سطح استان به بهره برداری می‌رسد.



وی افزود: این پروژه‌های قابل افتتاح شامل احداث واریانت گوراب در شهرستان دهلران، بهسازی و روکش راههای روستایی شهرستان دره شهر، ملکشاهی و چرداول، احداث راه روستایی گاودول درشهرستان سرابله، بهسازی و روکش راههای شهرستان سیروان، آبدانان و راههای منتهی به مرز مهران، روکش آسفالت کمربند شرقی ایلام، ایمن سازی راههای منتهی به مرز مهران، احداث پل کمربندی دهلران، احداث پایانه مسافری شهر دهلران (چیلات)،راه سازی راه روستایی بهارستان و چنارگ و احداث راه روستایی تازه آباد و زیرخاکی است.



دلخواه عنوان کرد: برای اجرای این طرح‌ها جمعاً ۸۸۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.