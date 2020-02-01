به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های استان قم شامگاه جمعه به پایان رسید و در ۴ بازی برگزار شده در سالن شهید حیدریان قم ۲۸ گل رد و بدل شد.

در این مسابقات و در پرگل‌ترین مسابقه تیم‌های آرش و رستوران گلریز با هم روبرو شدند که در این دیدار تیم مدعی آرش موفق شد ۶ بر ۳ حریف خود را شکست دهد و با این پیروزی موقعیت خود را در جدول رده بندی بهبود بخشد.

همچنین تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت در دیداری یک طرفه با نتیجه قاطع ۶ بر صفر برابر تیم شهید رئیس کرمی به پیروزی رسید و ذاکر دیگر تیم برنده دیدارهای این هفته بود که ۵ بر ۲ مقابل تیم سوهان محمد سیما پیروز شد.

همچنین در مسابقه تیم‌های مقاومت و خادم الحسین دو تیم در پایان با تساوی ۳ بر ۳ زمین را ترک و امتیازات را تقسیم کردند تا تنها دیدار بدون برنده این هفته، مسابقه مقاومت و خادم الحسین باشد.

در لیگ برتر فوتسال استان قم که نام جام شهدای مدافع حرم برگزار می‌شود ۸ تیم حضور دارند که تیم قهرمان جواز حضور در مسابقات زیر گروه لیگ دسته دوم فوتسال ایران را به دست می‌آورد. تیم فوتسال ذاکر پرافتخارترین تیم حاضر در این مسابقات محسوب می‌شود.