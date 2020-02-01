مدارس شهرستان آوج تعطیل شد

خیرالله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش برف در استان قزوین که از ساعاتی قبل آغاز شده شاهد کولاک در مناطق کوهستانی و برف گیر استان هستیم.

وی بیان کرد: به دلیل شدت بارش‌ها در شهرستان آوج و به منظور جلوگیری از هر گونه حوادث احتمالی مدارس شهرستان آوج در نوبت بعدازظهر امروز شنبه تعطیل است.

رحمانی یادآور شد: با توجه به اعلام ستاد مدیریت بحران استان، به دلیل بارش شدید برف، کولاک و برودت هوا، در نوبت بعدازظهر مدارس شهرستان آوج در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

وی گفت: از خانواده درخواست می‌شود در منزل دروس فرزندان خود را مرور کنند تا از تحصیل عقب نمانند.