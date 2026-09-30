اجرای یک طرح راهسازی در دامغان؛ محور امیریه-امروان بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری دامغان از اجرای یک طرح راهسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: روکش محور امیریه به امروان با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این طرح تا ۲۰ روز دیگر به بهره برداری خواهد رسید، افزود: اعتبار اولیه این طرح ۴۰ میلیارد تومان بود که با توجه به تاخیر در کار این هزینه به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

فرماندار دامغان همچنین گفت: از جمعیت حدود ۲۵ هزار نفری بخش امیرآباد، نزدیک به ۱۱ هزار نفر از این محور بهره‌مند می‌شوند. این مسیر ضمن عبور از شهر امیرآباد، دسترسی روستاهای صیدآباد، امروان، فیروزآباد و علیان را فراهم می‌کند و به جاده دامغان ـ جندق متصل می‌شود.

نوچه ناسار افزود: تکمیل این محور همچنین دسترسی به مناطق جنوبی شهرستان را برای مسافرانی که از کریدور اصلی تهران ـ مشهد عبور می‌کنند تسهیل می‌کند و مسیر دسترسی را حدود ۵۰ کیلومتر کاهش می‌دهد.