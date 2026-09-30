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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

اجرای یک طرح راهسازی در دامغان؛ محور امیریه-امروان بهسازی شد

اجرای یک طرح راهسازی در دامغان؛ محور امیریه-امروان بهسازی شد

دامغان- فرماندار دامغان از اجرای یک طرح راهسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: بهسازی مسیر امیریه - امروان با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری دامغان از اجرای یک طرح راهسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: روکش محور امیریه به امروان با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این طرح تا ۲۰ روز دیگر به بهره برداری خواهد رسید، افزود: اعتبار اولیه این طرح ۴۰ میلیارد تومان بود که با توجه به تاخیر در کار این هزینه به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

فرماندار دامغان همچنین گفت: از جمعیت حدود ۲۵ هزار نفری بخش امیرآباد، نزدیک به ۱۱ هزار نفر از این محور بهره‌مند می‌شوند. این مسیر ضمن عبور از شهر امیرآباد، دسترسی روستاهای صیدآباد، امروان، فیروزآباد و علیان را فراهم می‌کند و به جاده دامغان ـ جندق متصل می‌شود.

نوچه ناسار افزود: تکمیل این محور همچنین دسترسی به مناطق جنوبی شهرستان را برای مسافرانی که از کریدور اصلی تهران ـ مشهد عبور می‌کنند تسهیل می‌کند و مسیر دسترسی را حدود ۵۰ کیلومتر کاهش می‌دهد.

کد مطلب 6963781

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