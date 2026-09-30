به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی دادگستری استان سمنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دورکاری کارکنان مراجع قضایی و اداری قوه قضائیه در استان سمنان در روزهای پنجشنبه، تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه و در پی ابلاغیه قوه قضائیه، ساعت کاری کارکنان قوه قضائیه در استان سمنان نیز از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده است.

در این اطلاعیه آمده است که دستورالعمل مربوط به دورکاری روزهای پنجشنبه به تمام مراجع قضایی استان سمنان ابلاغ شده و اجرای آن بر اساس بخشنامه ابلاغی و با رعایت ضوابط اعلام‌شده صورت می‌گیرد.

همچنین با توجه به اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، رعایت مفاد این بخشنامه برای دستگاه‌های مشمول الزامی است.

بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی دادگستری استان سمنان، دورکاری کارکنان مراجع قضایی و اداری قوه قضائیه در استان در روزهای پنجشنبه، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.