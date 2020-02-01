نشست «مطهری و انقلاب جهانی اسلام» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامی‌داشت یکصدمین سالگرد ولادت متفکر، فیلسوف و فقیه عالی‌مقام استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری با عنوان «مطهری و انقلاب جهانی اسلام» برگزار می‌شود.

در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مسئولان فرهنگی و خانواده شهید مطهری حضور دارند.

این ویژه برنامه از مجموعه برنامه‌های یک قرن حضور به مناسبت یکصدمین سال تولد استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری است که در تقارن با فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و و در آستانه چهلمین روز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

نشست «مطهری و انقلاب جهانی اسلام» روز یکشنبه ۱۳ بهمن از ساعت شروع برنامه ۱۵:۳۰ در فرهنگ‌سرای ارسباران واقع در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود.