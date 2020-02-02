آمریکایی ها باید از منطقه اخراج شوند/ اهداف خطرناک معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان طرح آمریکایی معامله قرن را یک گام بسیار خطرناک توصیف کرد.

وی هم چنین تصریح کرد که این طرح به دنبال پایان دادن به وجود فلسطین و مشروعیت بخشی به اشغالگری رژیم صهیونیستی است، اما این طرح باطل بوده و هرگز اجرا نخواهد شد.

نعیم قاسم هم چنین تاکید کرد که آمریکا میانجی بی طرف نیست، این کشور دروغگوست، هیچ راهی برای آزادسازی سرزمین فلسطین و پایان دادن به اشغالگری جز از راه مقاومت وجود ندارد، چراکه پس گرفتن سرزمین از طریق دیپلماسی بین المللی و از طریق آمریکا، غیر ممکن است زیرا همه این طرف‌ها علیه فلسطین توطئه می‌کنند.

نعیم قاسم با تاکید بر لزوم اخراج آمریکا از منطقه به سبب فتنه افکنی و جنگ افروزی این کشور و تشکیل گروه‌های تروریستی برای کشتار ملت‌های منطقه تصریح کرد تا زمانی که آمریکا در منطقه باشد، منطقه هرگز به ثبات نخواهد رسید و ما با خیال آسوده و آرامش زندگی نخواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: روز به روز آنچه را که ما بارها تکرار می‌کردیم، فاش می‌شود مبنی بر اینکه اشغال فلسطین و مشروعیت بخشی به وجود اسرائیل مقدمه‌ای برای اشغال فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی منطقه عربی و اسلامی است، زیرا یکی از پیشنهادهای موجود در طرح معامله قرن، اسکان دائمی فلسطینیان در لبنان و اسکان شماری از آنها در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عدم بازگشت فلسطینیان به سرزمین فلسطین است.

نعیم قاسم تاکید کرد: مسئولیت همه این است که از مقاومت فلسطین حمایت کنند و اشغالگری رژیم صهیونیستی را رد کنند، چرا که در غیر این صورت پیامدهایش را نسل‌های آینده باید تحمل کنند.