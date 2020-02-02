اقدامات مقابله با «کرونا» در مرزهای غربی کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بعد از اعلام شرایط اضطراری جهانی برای کروناویروس و هشدار همه‌گیری، بسیاری از کشورها نیز برای جلوگیری از ورود این ویروس و سرایت آن به تکاپو افتادن و افزایش مراقبت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای را در دستور کار خود قرار دادند.

موارد ابتلاء به این ویروس تاکنون در چندین کشور مشاهده شده، اما اکثر موارد در کشور چین بوده است. در هر کشوری نظام مراقبت بیماری‌های آن کشور در جهت کنترل این بیماری اقدام می‌کنند. اقداماتی که براساس پروتکل علمی برخورد با طغیان‌ها، اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها انجام می‌شود.

در استان کرمانشاه نیز با نظارت و راهبری معاونت بهداشتی و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در تمام پایانه‌های مرزی استان به ویژه فرودگاه‌، پایگاه‌های مراقبت‌های بهداشتی مرزی با حضور تیم‌های متشکل از کارشناسان و متخصصان بهداشت و مبارزه با بیماری‌ها فعال هستند و با تجهیزات مناسب، هرگونه مورد مشکوک ورودی به استان را تحت غربالگری و مراقبت‌های لازم قرار می‌دهند.

با شناسایی احتمالی هر مورد مشکوک به بیماری و یا افراد دارای علائم، فرد مورد نظر تحت تدابیر بهداشتی خاص قرار و بررسی‌ها و درمان‌های لازم صورت می‌گیرد. این اصل نه فقط برای این ویروس و این بیماری، بلکه سال‌های سال است برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر به ویژه بیماری‌های نوپدید جریان دارد. چنانکه در ایام اربعین حسینی، ورود اتباع از مرزهای غربی و در دیگر روزهای سال حسب مورد و هشدارها تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

تمام این موارد به معنی آمادگی ساختار سلامت استان برای پیشگیری از طغیان هرگونه بیماری است ولیکن احتیاطات لازم برای پیشگیری نیاز به خودمراقبتی و توجه به اصول بهداشت فردی و عمومی دارد.

پیشگیری کروناویروس جدید همانند بسیاری از بیماری‌های ویروسی مجاری تنفسی بسیار ساده و شامل شستشوی مکرر دست و صورت با شوینده‌های مناسب، عدم تماس نزدیک با افراد دارای علائم شبه آنفلوآنزا، پرهیز از مصافحه و روبوسی و در آغوش کشیدن است.

تاکنون هیچ مورد حتی مشکوکی از ابتلاء به کرونا در کرمانشاه گزارش نشده است

دکتر کیوان خاصی، رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرونا ویروس بیماری واگیردار تنفسی با قابلیت ایجاد همه گیری در جوامع انسانی است. این بیماری تا به حال ۳ مرتبه به صورت خطرناک و کشنده در بین انسان‌ها اپیدمی شده است.

وی افزود: بار اول در سال ۲۰۰۲ به نام سندرم حاد تنفسی سارس (SARS) در کشور چین و سپس در سال ۲۰۱۲ به نام سندرم نارسایی تنفسی خاورمیانه یا MERS در کشور عربستان سعودی به سرعت پخش شد و تعداد بسیاری پس از ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست دادند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان داشت: جدیدترین همه گیری بیماری کرونا درسال ۲۰۲۰، اولین مورد بیماری در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۱۰ دی ماه ۱۳۹۸) با عفونت شدید تنفسی در شهر ووهان ( Wuhan ) استان هوبای کشور چین گزارش شد.



وی بیان کرد: تب بالای ۳۸ درجه سانتیگراد (بارزترین علامت بیماری)، سرفه، گلو درد، تنگی نفس، آبریزش بینی، سردرد، علائم گوارشی از قبیل اسهال و درد شکم از علائم بالینی این بیماری دست.

خاصی خاطر نشان کرد: در صورت تماس با افراد بیمار و آلودگی به ویروس ۲ تا ۱۴ روز طول می‌کشد که علائم بیماری در فرد ظاهر شود.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به راه انتقال بیماری اشاره کرد و گفت: تماس مستقیم با فرد بیمار (تماس با ترشحات آلوده بیمار و راه تنفسی) و تماس غیر مستقیم با اشیایی که با ترشحات تنفسی و یا ترشحات بدن بیمار مبتلا به MERS آلوده شده باشند راه انتقال بیماری است.

وی بیان داشت: هموطنان بینی خود را با دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال‌های مصرف شده را پس از قراردادن در نایلون و گره زدن در سطل زباله بیندازید.

خاصی با اشاره به اینکه شستشوی دست‌ها با صابون فراموش نشود بیان کرد: ازدست دادن، رو بوسی کردن خودداری شو و همچنین از تاس دست‌ها با چشم‌ها، بینی و دهان خودداری شود.

خاصی تصریح کرد: تا کنون داروی اختصاصی و واکسن جهت پیشگیری از بیماری کشف نشده و تنها به درمان حمایتی بیماران از قبیل حمایت تنفسی، سرم درمانی، استفاده از استامینوفن جهت کاهش تب بیماران و آنتی بیوتیک های وسیع الطیف اکتفا می‌گردد.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه تا کنون هیچ موردی از بیماری در ایران و استان کرمانشاه گزارش نشده است.

تمام امکانات بهداشتی درمانی و کنترل در مرز مستقر است

مراد علی تاتار، فرماندار قصرشیرین هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام امکانات بهداشتی درمانی و کنترل در مرز مستقر است و کارهای مربوط به بهداشت و سلامت را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: اگر مشکلی در مورد بیماری کرونا وجود داشته باشد مردم اطمینان خاطر داشته باشند در همان نقطه صفر مرزی حل خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: تمام تدابیر لازم در نقطه صفر مرزی انجام شده است و هیچ گونه جای نگرانی برای مردم نیست.

تاتار بیان داشت: آنچه وظیفه بهداشت و درمان است، انجام شده و اکیپ نیروهای بهداشتی در آماده باش کامل قرار دارند به صورت شبانه روزی در مرز فعال هستند.

پیش‌بینی مراکز ایزوله در صورت نیاز

دکتر بهمن روشنی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراکز ایزوله کرونا در صورت احتمال بیماری پیش بینی شده و در صورت مشاهده بیمار به آن مکان منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون موردی در کشور ایران مشاهده نشده است، خاطرنشان کرد: در کرمانشاه به هیچ وجه فرد مبتلا به کرونا مشاهده نشده است اما باید با آمادگی کامل پیش بینی‌های لازم انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه احتمال اینکه مواردی در کشور ایران نیز مشاهده شود وجود دارد، خاطرنشان کرد: مسافرهایی که از کشورهای خارجی به ایران ورود پیدا می‌کنند به خصوص مسافرانی که از شرق آسیا وارد کشور می‌شوند باید مورد بازبینی بیشتری از طریق بخش بهداشت قرار گیرند.

دکتر روشنی خاطرنشان کرد: فرودگاه امام خمینی (ره) تهران و فرودگاه ارومیه تحت کنترل قرار گرفته است که بیمارانی که دچار این کرونا هستند وارد کشور نشوند.

وی با بیان اینکه امید است که این بیماری وارد کشور نشود، عنوان کرد: احتمال اینکه بیماری وارد کشور شود وجود دارد، لذا مردم باید مراقبت‌های لازم را در بخش بهداشت انجام دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مسافرانی که از شرق آسیا به ایران می‌آیند کمتر به استان کرمانشاه وارد می‌شوند اما با آمادگی کامل به سر می بریم تا مشکلی برای همشهریان کرمانشاه به وجود نیاید.

حضور شبانه‌روزی مراقبین سلامت در مرزهای کرمانشاه

دکتر ابراهیم شکیبا، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مورد مشکوکی از بیماری کرونا در سطح کشور و استان کرمانشاه مشاهده نشده است.

وی افزود: به منظور انجام اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه با وزیر بهداشت و مسئول مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت خانه جلسات متعددی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری جلسه با استاندار کرمانشاه خبر داد و گفت: تمام مراکز بهداشتی و درمانی آماده خدمات رسانی به مردم هستند. در این راستا درصدد ارائه آموزش به مردم و انجام تبلیغات محیطی گسترده هستیم.

دکتر شکیبا تصریح کرد: با توجه به تردد تجار و مسافران از مرز عراق، در مبادی ورودی استان کرمانشاه مراقبین سلامت حضور دارند و به صورت شبانه روزی مسافران ورودی را بررسی می‌کنند.

وی افزود: مراقبین سلامت با سنجش درجه حرارت بدن و بررسی علائم بالینی در صورت نیاز از بیمار نمونه گیری می‌کنند با این حال تاکنون مورد مشکوکی از ابتلاء به بیماری کرونا گزارش نشده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر درصدد تقویت زیرساخت به ویژه در مناطق مرزی استان هستیم.

بر اساس این گزارش، ظاهراً تمامی تدابیر لازم برای مقابله با شیوع کروناویروس در استان مرزی کرمانشاه انجام شده و نگرانی چندانی در این خصوص وجود ندارد، اما باید دید در نهایت این مراقبت‌ها چقدر می‌تواند جان شهروندان کرمانشاهی را در مقابل این ویروس نجات دهد.