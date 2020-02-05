به گزارش خبرنگار مهر، سینمای اصحاب رسانه در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه میزبان ۳ فیلم سینمایی «مغز استخوان»، «روز بلوا» و «خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری» خواهد بود.

هر سه فیلم امروز از آثار حاضر در بخش «سودای سیمرغ» جشنواره محسوب می‌شوند که در میان آن تنها فیلم کمدی جشنواره هم حضور دارد.

مغز استخوان: حمیدرضا قربانی

«مغز استخوان» به کارگردانی حمیدرضا قربانی، اولین فیلمی است که امروز در بخش سودای سیمرغ به نمایش گذاشته می‌شود.

در این اثر سینمایی بازیگرانی چون پریناز ایزدیار، بابک حمیدیان، بهروز شعیبی، نوید پورفرج و جواد عزتی حضور دارند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «الان مسئله شما چیه!؟ می‌خواین بگین قانونی نیست!؟ یعنی اینجا همه‌چی همیشه قانونی اتفاق می‌افته!؟ هممون درستیم!؟ هیچکی هیچ غلطی نکرده تا حالا!؟»

حمیدرضا قربانی پیش از این با فیلم «خانه‌ای در خیابان چهل و یکم» در جشنواره حضور داشت و از نکات جالب درباره ترکیب بازیگران فیلم تازه‌اش حضور نوید پورفرج است که دو سال قبل با اولین نقش‌آفرینی سینمایی خود در فیلم «مغزهای کوچک زنگ‌زده» توانست نامزدی سیمرغ بلورین جشنواره را به‌دست آورد و موردتحسین قرار بگیرد.

روز بلوا: بهروز شعیبی

در سانس دوم امروز «روز بلوا» به کارگردانی بهروز شعیبی در بخش سودای سیمرغ به نمایش در می‌آید.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون بابک حمیدیان، لیلا زارع، محمد علیمحمدی، مسعود دلخواه، زکیه بهبهانی، ساغر قناعت، پاشا جمالی و داریوش ارجمند حضور دارند.

در خلاصه داستانش آمده است: عماد استاد دانشگاهی خوشنام و یک چهره تلویزیونی مورد توجه است، او ناگهان توسط پلیس با اتهام‌هایی جدی مواجه می‌شود که خود و خانواده اش را در موقعیت پیچیده‌ای قرار می‌دهد.

فیلم سینمایی «روز بلوا» در کنار سه فیلم «خروج»، «لباس شخصی» و «آبادان یازده ۶۰» چهار فیلم سازمان رسانه‌ای اوج در جشنواره سی‌وهشتم محسوب می‌شوند.

خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری؛ پیمان قاسم خانی

«خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری» به کارگردانی پیمان قاسم خانی آخرین فیلم سینمایی است که در روز پنجم، سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمده است.

در این فیلم کمدی بازیگرانی چون پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، ریحانه پارسا، گوهر خیراندیش، فرهاد آئیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد و شکیب شجره حضور دارند.

پیمان قاسم‌خانی پیش از این با قسمت اول «خوب، بد، جلف» در جشنواره فجر حضور داشت و حالا قسمت دوم این فیلم را با حضور همان زوج اصلی، در حالی روانه جشنواره سی‌وهشتم کرده است که هیچ فیلم کمدی دیگری در این دوره حضور ندارد.