بانک مرکزی چین خط مقدم حفاظت از اقتصاد در برابر کرونا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، در حالی که چین هر روز از شیوع ویروس کرونا بیشتر آسیب میبیند، همه نگاههای جهان به سوی یک نهاد آشنا دوخته شده است تا با اقدام خود این کشور را نجات دهد؛ این مؤسسه نهادی غیر از بانک مرکزی چین نیست.
البته این بار ممکن است حتی کاهش شدید نرخ بهره و سایر تسهیلات مالی کافی نباشد. بانکهای مرکزی جهان و در صدر آنها فدرالرزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی چین، از بحران مالی جهان در ۲۰۰۸ تا کنون به دفعات از اقتصادها و بازارهای مالی خود پشتیبانی کردهاند. چاپ چندین تریلیون دلار پول، در کنار وضع نرخ بهره اسلحه اصلی این بانکها برای مواجهه با دورههای کند شدن اقتصاد بوده است.
در همین راستا بانک مرکزی چین روز دوشنبه برنامه عظیمی برای بازخرید اوراق قرضه و سوآپ اوراق قرضه با پول نقد اجرا کرد و در کنار آن نرخ بهره کوتاهمدت خود را کاهش داد.
اما در مواجهه با ویروس کرونا، درست در زمانی که اقتصاد چین در در حال کند شدن بود، این کشور با تحولات ناشناختهای روبرو شد. بنابر این ممکن است در این مورد حساب باز کردن تنها روی سیاستگذاریهای مالی کافی نباشد.
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