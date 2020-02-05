مهم ترین راه های پیشگیری از انتقال کرونا ویروس

به گزارش خبرگزاری مهر، طلعت مختاری آزاد، در «سمپوزیوم کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹» که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، شست و شوی مکرر دست‌ها، ضد عفونی کردن سطوح و وسایل آلوده با استفاده از الکل ۷۰ درصد، وایتکس خانگی و استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه را مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از انتقال کرونا ویروس جدید عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در گذشته در مجامع علمی کمتر به کرونا ویروس‌ها توجه می‌شد، اظهار کرد: کرونا ویروس را می‌توان به دختر خاکستر نشینی توصیف کرد که به یکباره به یک پرنسس تبدیل شد.

مختاری آزاد، استفاده از ماسک‌های جراحی را برای کادر درمان توصیه کرد و گفت: استفاده از ماسک برای شهروندان در صورت عدم رعایت نکاتی همچون مدیریت پسماند، تعویض به موقع و حفظ بهداشت، نه تنها کمک کننده نیست بلکه ممکن است خود عامل انتقال بیماری نیز باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ۷۰ درصد ویروس‌های نوپدید از حیوانات به انسان‌ها منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه کرونا به معنای تاج است، توضیح داد: کرونا ویروس‌ها زیر میکروسکوپ به برگ شباهت دارندو به خاطر شباهت به تاج یونانی به این نام شناسایی شده اند.

این متخصص ویروس شناسی، با بیان اینکه اگر بیش از یک قاره با یک ویروس درگیر شوند، آن بیماری پاندمی محسوب می‌شود، توضیح داد: احتمال درمان این ویروس وجود دارد اما هنوز دارویی برای آن به دست نیامده است.

مختاری با بیان اینکه ویروس جدید کرونا به لحاظ ژنومی ۹۶ درصد شبیه به خفاش است، افزود: کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹، اندازه بسیار بزرگی دارد و ۸۰ درصد به ویروس سارس شباهت دارد.