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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۴۲

معاون رئیس دادگستری استان یزد:

عمده تخلفات انتخاباتی یزد مربوط به تبلیغات زودهنگام است

عمده تخلفات انتخاباتی یزد مربوط به تبلیغات زودهنگام است

یزد ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخابات در یزد گفت: عمده تخلفات گزارش شده به این ستاد مربوط به تبلیغات زودهنگام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی زاده، ظهر چهارشنبه در جلسه رصد و اطلاع رسانی اخبار فضای مجازی استان یزد در آستانه انتخابات اظهار داشت: گستردگی کار اطلاع رسانی و افزایش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، کار پیشگیری و کنترل تخلفات انتخاباتی را دشوار کرده اما نظارت کافی در این زمینه وجود دارد و جای نگرانی نیست.

وی افزود: در مواردی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها و کانال‌هایی تشکیل می‌شود که در این کانال‌ها تبلیغات انتخاباتی صورت گرفته است که در این زمینه در مرحله اول تذکر داده شده و در مراحل بعدی پیگیری‌های جدی تر صورت گرفته است.

رحیمی زاده عنوان کرد: البته در مواردی این گروه‌ها و کانال‌ها، منشأیی خارج از استان دارند که این موارد نیز حذف و مدیریت شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: برخی کانال‌ها نیز اقدام به برگزاری نظرسنجی در زمینه مشارکت در انتخابات کرده بودند که روند کار آنها، بی انگیزه کردن اعضا برای شرکت در انتخابات بوده که در این زمینه نیز اقدام لازم انجام شد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخابات در استان یزد ادامه داد: تاکنون ۱۷ گزارش در زمینه تخلفات انتخاباتی در استان به دبیرخانه این ستاد رسیده که عمده این موارد مربوط به تبلیغات زودهنگام است.

رحیمی زاده یادآور شد: در مجموع تاکنون موضوع مشکل سازی در زمینه انتخابات در استان یزد وجود نداشته و موارد گزارش شده نیز به خوبی مدیریت شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، وظیفه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه محول شده است، افزود: تلاش ما پیشگیری از وقوع جرم در زمینه انتخابات است و در صورت وقوع جرم نیز بر اساس قانون با جدیت با متخلفان برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4845635

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