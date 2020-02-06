«کرونا» فناوری اطلاعات را هم درگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، درکمتر از یک ماه، شناسایی ویروس «کرونا» در جهان بسیاری از معادلات اقتصادی را برهم زده و شیوع این ویروس تأثیری مخرب بر کسب وکارهای بین المللی و چینی گذاشته است.

مؤسسه اعتبارسنجی ملی روسیه (ان‌سی‌آر) اعلام کرده که تأثیر منفی ویروس مرگبار «کرونا» بر رشد اقتصادی جهان می‌تواند از تأثیری که سندروم شدید تنفسی (سارس) در سال ۲۰۰۳ بر آن گذاشت، بدتر باشد.

این مؤسسه مدعی شده که حتی افت اندک اقتصاد چین می‌تواند باعث افزایش نوسان در بازار نفت جهان و تجارت جهانی شود و این فاجعه، علاوه بر تأثیر منفی بر حجم تبادلات تجاری این کشور با بزرگترین شرکای تجاری جهان، بر صنایعی مانند توریسم، لجستیک، فناوری اطلاعات و خودرو نیز تأثیر دارد.

چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، بزرگترین بازار اینترنت جهان و محل فعالیت گسترده بسیاری از شرکت‌های فناوری دنیا به حساب می‌آید و روزانه هزاران متخصص و مدیر فناوری با اهداف تجاری به این کشور سفر می‌کنند و کمپانی‌های بزرگ فناوری دنیا، دفاتر خود را در این کشور گسترش داده اند.

در همین حال شرکت‌های تولیدی فناوری اطلاعات در چینی نیز پا به پای سایر شرکتهای خارجی، اقتصاد فناوری اطلاعات را در دنیا رقم می‌زنند؛ اما هم اکنون و با شیوع گسترده ویروس «کرونا» به نظر می‌رسد این قاعده در حال تغییر است.

چرا که بسیاری از سفرهای تجاری غول‌های فناوری به این کشور لغو شده و بسیاری از شرکتها دفاتر خود را تعطیل و فعالیتشان را متوقف کرده اند. حتی پیش بینی می‌شود که انتشار ویروس کرونا در جهان روی چرخه تقاضا برای موبایل نیز تأثیر بگذارد.

«کرونا» عامل کاهش بارگیری محموله‌های موبایل چین

طبق جدیدترین گزارش مؤسسه «استراتژی آنالایتیکز» به دلیل شیوع «کرونا»، بارگیری محموله‌های موبایل از چین در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ میلادی حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این گزارش اشاره می‌کند که ویروس «کرونا» رشد تولید ناخالص ملی داخلی چین و همچنین قدرت خرید مشتریان در چین را کاهش می‌دهد. این روند به نوبه خود روی بازار موبایل چین در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ تأثیر می‌گذارد.

درهمین حال اعلام شده که به دلیل شیوع «کرونا»، محموله‌های موبایل در سراسر جهان حدود ۵ درصد کاهش می‌یابد.

تولید کنندگان چینی ۷۰ درصد موبایل جهان را می‌سازند. بنابراین تأخیر در عملیات کارخانه‌ها، روی چرخه جهانی تولید و تقاضای موبایل تأثیری منفی دارد و در صورتی که شیوع بیماری کرونا تا ۲ ماه دیگر کنترل نشود، تأثیر آن بر محموله‌های موبایل بارگیری شده از چین بدتر خواهد بود.

«آنر» و «شیائومی» به رونمایی آنلاین تن دادند

شیوع ویروس «کرونا» علاوه بر کاهش حجم محموله‌های بارگیری شده، روی شیوه اداره کسب و کار شرکت‌ها تأثیر گذاشته است و حتی مراسم رونمایی موبایل‌ها را نیز به تأخیر انداخته است.

برای مثال برند «آنر» اعلام کرده که به دلیل گسترش «کرونا» نخستین کنفرانس مطبوعاتی رونمایی از محصول جدید خود در ۲۰۲۰ را به طور آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت شیائومی نیز اعلام کرد فروشگاه‌های آفلاین خود را تعطیل می‌کند اما از کانال‌های آنلاین همچنان سفارش می‌پذیرد.

شرکت «بلک شارک» نیز تاکید کرده که محصولات خود را به طور آنلاین رونمایی می‌کند و همچنین چند شرکت چینی دیگر نیز الگوی سرویس رسانی آنلاین را در پیش گرفته اند.

«کرونا» باعث تعطیلی فروشگاه سامسونگ در چین شد

با گسترش ویروس «کرونا»، شرکت کره ای سامسونگ نیز اعلام کرد که فروشگاه خود را در شهر شانگهای به طور موقت تعطیل می‌کند.

فروشگاه سامسونگ با مساحت ۸۰۰ مترمربع در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی در شانگهای افتتاح شده بود و تلاشی برای افزایش فروش محصولات و ارائه خدمات پس از فروش این شرکت در چین بود اما هم اکنون این شرکت در یک اقدام احتیاطی، فعالیت فروشگاه مذکور را به تعویق انداخت.

البته سامسونگ تنها شرکت تولید کننده محصولات الکترونیک نیست که به دلیل انتشار ویروس «کرونا» در چین دچار چالش شده است؛ بلکه بسیاری از شرکت‌ها از جمله اپل، هواوی، شیائومی، اوپو، ویوو و وان پلاس نیز با اختلال در کسب و کار خود روبرو شده اند.

تعطیلی موقت همه دفاتر گوگل در چین

گوگل نیز به علت نگرانی از شیوع ویروس خطرناک «کرونا» تمامی دفاتر خود را در کشور چین به طور موقت تعطیل می‌کند. این تعطیلی تنها به خاک اصلی این کشور محدود نمی‌شود و شامل هنگ کنگ و تایوان نیز خواهد بود.

در حال حاضر دفاتر گوگل در چین به علت آغاز سال نوی این کشور تعطیل هستند. البته تعطیلات سال نو در چین به علت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و اجرای راحت تر تمهیدات بهداشتی در این زمینه چند روز تمدید شده، ولی قرار نیست بعد از پایان این تعطیلات دفاتر گوگل در چین بازگشایی شوند.

یکی از سخنگویان گوگل گفته که سفرهای تجاری و کاری مقامات و کارکنان این شرکت به چین و هنگ کنگ هم به همین علت به طور جدی محدود خواهد شد. گوگل به کارکنان خارجی خود در چین دستور داده که هر چه سریع‌تر همراه با اعضای خانواده این کشور را ترک کنند. همچنین این افراد بعد از بازگشت به محل اقامت خود باید حداقل به مدت ۱۴ روز فعالیت‌هایشان را از منزل انجام دهند.

اپل دفاتر خود را در چین تعطیل کرد

در بحبوحه گسترش سریع ویروس کرونا، شرکت اپل به طور موقت تمام ۴۲ فروشگاه خود را در چین تعطیل کرده است.

تولید کننده آیفون تأیید کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، به طور موقت تمام فروشگاه، دفاتر کاری و مراکز تماس خود در چین را تعطیل می‌کند.

این درحالی است که چین بزرگترین بازار فروش محصولات پس از آمریکا و اتحادیه اروپا به حساب می‌آید و آیفون و سایر دستگاه‌های اپل در این کشور ساخته می‌شوند.

از سوی دیگر، شرکت تایوانی فاکسکان که گوشی‌های آیفون اپل را در چین مونتاژ می‌کند، تقریباً روند تولید خود را در این کشور از ترس شیوع ویروس کرونا به طور کامل متوقف کرده است و با این وجود پیش بینی می‌شود که توقف این فعالیت، روی تولید و عرضه مدل‌های مختلف آیفون تأثیر جدی بگذارد.

این شرکت علاوه بر اپل برای شرکت‌های دیگری نیز گوشی تولید می‌کند و اعلام کرده که کارخانه‌های خود را در چین حداقل تا ۱۰ فوریه بسته نگه می‌دارد و امیدوار است بتواند مشکلات ناشی از کمبود عرضه گوشی را از طریق افزایش فعالیت در کشورهای دیگری همچون ویتنام، هند و مکزیک جبران کند. اما با این وجود ناظران بازار می‌گویند اگر توقف فعالیت‌های کارخانه فاکسکان تا پایان ماه فوریه طول بکشد، روند عرضه انواع گوشی در بازار چین و کشورهای همسایه با اختلال جدی مواجه می‌شود.

علاوه بر شرکتهایی مانند اپل، گوگل و فاکسکان، مایکروسافت نیز اعلام کرد که کارکنان این شرکت در چین باید تا ۹ فوریه کارها را از منزل انجام دهند و آمازون هم برای کارکنان خود محدودیت مسافرتی به چین وضع کرد.

توقف صادرات گوشی به روسیه با تشدید شیوع «کرونا»

غول‌های تکنولوژی آمریکا و چین، شامل اپل، هوآوی، شیائومی و ZTE تنها چند ساعت پس از این که مواردی از ابتلاء به ویروس کرونا در قلمرو روسیه کشف شد، صادرات خود به این کشور را نیز لغو کردند.

این تولیدکنندگان که کارخانجات آنها در چین قرار دارد، صادرات خود را حداقل ۲ هفته تعلیق می‌کنند. شرکت‌هایی مانند لنووو، ریئلمی و ویوو هم از این اقدام تبعیت کرده اند.

با این وجود پیش بینی می‌شود که اگر صادرات این شرکت‌ها به مدت بیش از ۱ ماه به وضعیت نرمال بازنگردد، می‌تواند باعث ایجاد نوساناتی در بازار تلفن هوشمند شده و قیمت‌ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا ببرد.

از سوی دیگر شرکت‌هایی مانند تسلا، فورد، جنرال موتورز و فیات کرایسلر نیز که در حوزه فناوری خودروهای خودران فعالیت‌های گسترده ای آغاز کرده اند نیز در واکنش به اپیدمی ویروس «کرونا» فعالیت‌های خود در این کشور را تعلیق کرده‌اند.

تأثیر «کرونا» بر کنگره جهانی موبایل

ال‌جی الکترونیکس و ZTE اعلام کردند که به دلیل شیوع کروناویروس جدید و اهمیتی که به ایمنی کارمندان، شرکا و مشتری‌های خود می‌دهد از شرکت در کنگره جهانی موبایل بارسلون ( MWC ۲۰۲۰) انصراف داده‌اند.

کنگره جهانی موبایل (MWC) بزرگ‌ترین رویداد سالانه حوزه ارتباطات سیار محسوب می‌شود که همه ساله اسفندماه در بارسلونای اسپانیا برگزار می‌شود.

اما به نظر می‌رسد این رویداد به دلیل هراس از «کرونا» امسال متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شود.

شرکت ZTE اعلام کرده که به دلیل تأثیرات ثانویه ویروس کرونا، هراسی که از ابتلاء به این بیماری و همچنین مردم آسیایی به وجود آمده است و همچنین مسائل مربوط به تأخیر در صدور ویزا، حضور خود در MWC را لغو کرده است.

ال‌جی الکترونیکس نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که اخبار و شرایط مربوط به کروناویروس جدید که اخیراً سازمان بهداشت جهانی به دلیل آن وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد را به دقت دنبال می‌کند. زیرا شیوع ویروس در خارج از چین همچنان ادامه دارد.

این شرکت کره ای تاکید کرد که به دلیل اهمیتی که برای ایمنی کارمندان، شرکا و مشتری‌های خود قائل است تصمیم گرفته تا از شرکت در همایش جهانی گوشی همراه (MWC) انصراف دهد و موبایل‌های ۲۰۲۰ خود را در رویدادهای دیگری که در آینده برگزار می‌کند، معرفی خواهد کرد.

این در حالی است که انجمن GSMA که سازمان‌دهنده کنگره جهانی موبایل است، پیش از خبر انصراف ال‌جی و ZTE اعلام کرده بود که شیوع ویروس کرونا تأثیر کمی روی برگزاری این رویداد خواهد داشت.

هوآوی تولید خود را از سر گرفت

با وجود انصراف شرکت‌های فناوری از حضور در چین، شرکت هوآوی غول تکنولوژی این کشور، اعلام کرد که تولید کالاهای خود شامل کالاهای مصرفی و تجهیزات ارتباطاتی را از سر گرفته است.

این اقدام در راستای بخشنامه‌های جدید دولت چین انجام می‌شود که طی آنها به برخی از صنایع حساس و حیاتی اجازه داده شده است به فعالیت خود ادامه دهند.

محاسبات سی‌ان‌بی‌سی نشان می‌دهد که بخش‌های تعطیل شده چین در سال گذشته ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی آن را به عهده داشته و بیش از ۹۰ درصد صادرات را انجام داده‌اند.

۵G به تشخیص ویروس «کرونا» کمک می‌کند

با وجود مشکلات جهانی ناشی از ویروس «کرونا»، این بار فناوری قصد دارد به کمک این چالش بیاید. دو شرکت چینی ZTE و چاینا تله کام با استفاده از فناوری ۵G، ایستگاه‌هایی برای تشخیص و مشاوره درباره ویروس کرونا در ایالت سیچوان چین راه اندازی کرده اند.

ایستگاه‌های متصل و مجهز به فناوری نسل پنجم ارتباطات در اتاق کنفرانس بیمارستان «وست چاینا» برای تشخیص و درمان از راه دور ساخته شده است. این مرکز به ۲۷ بیمارستان دیگر دسترسی دارد.

علاوه بر آن ZTE تصمیم دارد تا نخستین سیستم تشخیص از راه دور ویروس کرونا در چین را بسازد که کل ایالت سیچوان را پوشش می‌دهد. به این ترتیب یک شبکه برای تشخیص از راه دور در بیمارستان‌هایی فراهم می‌شود که در حال حاضر به ایالت ووهان کمک می‌کنند. در مرحله بعد نیز تصمیم دارد تیم‌های پزشکی و نجات ایالت ووهان را به اینترنت ۵G مجهز کند تا آنها نیز بتوانند سرویس‌های تشخیص از راه دور را از بیمارستان «وست چاینا» دریافت کنند.

سوءاستفاده هکرها از شیوع کرونا

شیوع جهانی ویروس «کرونا» فضایی نیز برای هکرها ایجاد کرده است تا با سوءاستفاده از اخبار مربوط به این بیماری، فایل‌های ویدئویی یا متنی به ظاهر ساده اما حاوی بدافزار را منتشر کنند که اطلاعات موجود در موبایل یا رایانه کاربر را سرقت می‌کند.

کارشناسان امنیت سایبری در این باره هشدار داده اند که برخی لینک‌های حاوی اخبار یا ویدئوهایی درباره شیوع ویروس کرونا دارای بدافزار هستند و در حقیقت این لینک ها دارای کدی هستند که برای سرقت اطلاعات شخصی افراد ساخته شده است.

مؤسسه تحقیقاتی کسپراسکای اعلام کرده که تاکنون حداقل ۱۰ فایل حاوی بدافزار رصد مربوط به فریب کاربران در خصوص ویروس کرونا را رصد کرده است و با توجه به افزایش توجه رسانه‌ها به موضوع، پیش بینی می‌شود تعداد فایل‌های حاوی بدافزار بیشتری کشف شود.

فیس بوک و توئیتر اخبار جعلی «کرونا» را حذف می‌کنند

با وجود انتشار اخبار جعلی درباره این بیماری مسری در فضای آنلاین، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک، گوگل و توئیتر با اقداماتی خاص سعی دارند با انتشار اخبار جعلی در این باره مقابله کنند. برای مثال فیس بوک اعلام کرده که مشغول مقابله اخبار جعلی و محتوای مضر درباره ویروس کرونا است. این شبکه اجتماعی پست‌های حاوی ادعاهای جعلی و تئوری‌های توطئه درباره ویروس کرونا را که مقامات بهداشتی به آنها اشاره کرده اند، حذف می‌کند.

فیس بوک روی پست‌هایی تمرکز می‌کند که افراد را از دریافت درمان‌های پزشکی منع می‌کند یا ادعاهای جعلی و خطرناک درباره درمان این بیماری ارائه می‌کند.

همچنین این شرکت فناوری با کمک نیروهای پیمانکاری کنترل صحت مطالب خود از گسترش و انتشار پست‌های جعلی جلوگیری می‌کند. کاربرانی که برای دستیابی به اطلاعات درباره ویروس در فیس بوک جستجو می‌کنند، یا افرادی که روی هشتگ های مرتبط در اینستاگرام جستجو می‌کنند اطلاعاتی تاییدشده درباره ویروس را دریافت می‌کنند.

علاوه بر آن اطلاعات درباره شیوع ویروس کرونا در بالای صفحه کاربران فیس بوک و براساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت ظاهر می‌شود.

توئیتر نیز حساب کاربری وب سایتی به نام «زیروهج» که درباره ویروس کرونا ادعاهایی بدون دلیل و مدرک منتشر کرده بود را به طور دائم مسدود کرد؛ این وب سایت گزارشی را به اشتراک گذاشته بود که در آن بدون دلیل و مدرک ادعا شده بود دانشمندان چینی در ایالت ووهان ویروس کرونا را به عنوان یک اسلحه ابداع کرده‌اند.

توئیتر اواخر ژانویه هشدار داد که حساب‌های کاربری که تلاش‌هایی هماهنگ برای انتشار اخبار جعلی درباره ویروس کرونا انجام دهند را مسدود می‌کند.

در همین حال گوگل نیز اعلام کرد با کمک ابزار SOS Alert خود اطلاعات معتبر و قابل استناد را در صدر جستجوهای افراد برای ویروس «کرونا» نشان می‌دهد.