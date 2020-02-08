دست هایی بر سر کارند تا به تولید و صنعت کشور آسیب بزنند

نیره پیروزبخت در حاشیه سفر به اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۵ درگیر موضوع محموله ذرت های آلوده بودیم، اظهار داشت: با بررسی های به عمل آمده محموله ذرت وارداتی، آلوده به نوعی سم آفلاتوکسین بالاتر از میزان استاندارد ملی ایران بود که اجازه ورود به کشور را ندادیم و علی رغم انکه عده ای سعی در ورود این محموله به کشور را داشتند با دخالت مستقیم ریاست جمهوری محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت با سم آفلاتوکسین به کشورهای غیرهمسایه برای مصارف غیرخوراکی برگردانده شد و این قول رامی دهم که حتی یک دانه ذرت آلوده به کشور وارد نشد.

وی افزود: سلامت شهروندان خط قرمز استاندارد ملی ایران است و آن میزان ذرتی هم که وارد کشور شد با آفلاتوکسین در حد استاندارد بود.

قرص های جاسازی شده در کیک ها عامدانه و خارج از خط تولید بود

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به جاسازی قرص در کیک ها هم اشاره ای داشت و گفت: این کیک های آلوده به قرص در اقدامی عامدانه انجام می شد و متاسفانه دستی در کار است که واحدهای صنایع غذایی ما را بدنام کنند که هم صنعت ما زمین بخورد و هم صادرات ما دچار مشکل شود.

وی با اعلام اینکه پس از پخش شدن کیک های آلوده به قرص در عرض دو روز قریب به هزار نوع کیک از سراسر کشور از بازار جمع آوری شد، گفت: تنها یک کیک آلوده به قرص از استان زنجان به اداره استاندارد ملی تحویل داده شد که نشان می دهد عامدانه و خارج از خط تولید انجام می شد.

پیروزبخت با اشاره به صحبت غیرکارشناسانه در سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره شیر آلوده به آفلاتوکسین گفت: اداره ملی استاندارد ایران به همراه وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت بر روی پروسه محصولات لبنی از شیرخام تا محصولات تولیدی از شیر، را تحت نظارت و کنترل دارد. امکان وجود سم آفلاتوکسین در شیر امکانپذیر نیست ولی با این حال تعدادی نمونه شیر را بررسی کردیم که به هیچ وجه این خبر صحت نداشت.

وی افزود: شیر جزیی از اقلام ضروری و مایحتاج بدن انسان است که با این خبر کذب، صادرات آن هم با افت شدید مواجه شد.