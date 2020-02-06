شهرک های صنعتی گلستان۲.۵درصد شهرک های کشوراست/سفر نوبخت به گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور محسن صالحی نیا، معاون وزیر صمت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد، اظهارکرد: یکی از مهم ترین ظرفیت ها در مسیر صنعتی شدن استان شهرک های صنعتی هستند و ناحیه ویژه اقتصادی اترک که نقش بسزایی در ارتقا صنعتی استان خواهد داشت معادل ۲۳ شهرک صنعتی کنونی ما است.

وی افزود: تلاش می کنیم با همکاری سازمان صنایع کوچک زیرساخت های آن را فراهم کرده تا جایگاه استان در استقرار واحدهای صنعتی رشد یابد.

حق شناس توضیح داد که رژیم حقوقی حاکم بر منطقه اترک، منطقه آزاد خواهد بود بنابراین شاهد رشد استقرار واحدها در آینده خواهیم بود.

استاندار گلستان با اشاره به توانمندی های استان و زیرساخت های صنعتی ایجاد شده اضافه کرد: شهرک های صنعتی استان ۲.۵ درصد شهرک های کشور است و ناحیه صنعتی اترک، وضعیت گلستان را بهبود خواهد داد.

حق شناس در ادامه به پایانه مرزی اینچه برون اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به ظرفیت پایانه مرزی اینچه برون و امکان تجارت بین المللی، استقرار واحدهای صنعتی در استان زمینه اشتغال بیش از گذشته را فراهم می کند.

طبق گفته وی تنها اختلاف مرز ریلی اینچه برون ۲۰۰ متر در خاک ترکمنستان است که در حال برطرف شدن است.

حق شناس با اشاره به ظرفیت گلستان در محصولات کشاورزی و نبود صنایع تبدیلی و خام فروشی، تأکید کرد که واحدهای صنعتی می تواند افزایش بهره وری، رشد اشتغال و پرهیز از خام فروشی را موجب شود.

وی رشد شهرک های صنعتی را موجب رشد ارزش افزوده محصولات استان دانست و گفت: توسعه صنایع و شهرک های صنعتی موجب رونق درآمدهای مالیاتی می شود.

استاندار گلستان همچنین گفت: «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور شامگاه پنجشنبه وارد استان خواهد شد و روز دوشنبه هم گلستان میزبان «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

همچنین در پایان از کتاب «نام های ماندگار صنعت استان گلستان» که در خصوص ۳۰ صنعتگر و مقتصد گلستانی بود رونمایی شد.