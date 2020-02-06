انتشار نخستین تیزر فیلم سینمایی «روز صفر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، نخستین ساخته سینمایی سعید ملکان یک اکشن ضدامنیتی ملی و روایتی متفاوت از یک اتفاق ملتهب معاصر است.

این فیلم شب گذشته در پنجمین روز از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با استقبال پرشور مخاطبان به ۵ سانس فوق العاده رسید و هم اکنون در میان آثار برتر آرای تماشاگران قرار دارد.

امیر جدیدی، تینو صالحی، محمدرضا مالکی، مهدی قربانی، رضا خدادادبیگی، محمدعلی راجپوت، ابوالفضل صفاری، حمیدرضا سلیمانی راد، میلاد یزدانی، امین گلستانه، سینا شفیعی، ابراهیم برزیده، مژگان مخبرثابت، نوید کریم زاده، علی اصغر صبوری راد، محمد داغری، محمدرضا طهیری و با حضور ساعد سهیلی ترکیب بازیگران «روز صفر» را تشکیل می‌دهند.

ترکیب کامل عوامل «روز صفر» عبارتست از:

تهیه کننده و کارگردان: سعید ملکان، فیلمنامه: بهرام توکلی، سعید ملکان، مشاور کارگردان: بهرام توکلی، مشاور فیلمنامه: مرتضی اصفهانی، مدیر فیلمبرداری: علی قاضی، تدوین: میثم مولایی، مدیر تولید: کیومرث ‌عباسی نوده، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، مدیر صدابرداری: رشید دانشمند، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، موسیقی: افشین عزیزی، مشاور پروژه: مرتضی اصفهانی، طراح صحنه: سهیل دانش اشراقی، طراح لباس: امیر ملک پور، طراح جلوه‌های ویژه بصری: رضا میثاقی، محسن خیرآبادی، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، دستیار اول کارگردان: علی مردانه، علیرضا ناصربخت، برنامه ریز: نوید کریم زاده، مجید عبدی، منشی صحنه: پوریا کاظمی فرد، عکاس: محمد بدرلو، مشاور رسانه‌ای: هادی فیروزمندی، مجری و طراح بدلکاری: ارشا اقدسی، علیرضا فتحی.

ساخت تیزر فیلم سینمایی «روز صفر» را محمد واحد بر عهده داشته است.