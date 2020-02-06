واکنش مدیر مجموعه آزادی به بازارسیاه بلیت دربی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله سیف درباره بلیت فروشی بازی پرسپولیس و استقلال گفت: کسانی که بلیت ندارند به هیچ عنوان به ورزشگاه آزادی نیایند. سایت بلیت فروشی همچنان باز است و تا زمانی که ظرفیت در حد تعیین شده جا داشته باشد، هواداران می‌توانند بلیت تهیه کنند.

وی با تاکید بر اینکه در ورزشگاه بلیت فروشی صورت نمی‌گیرد، در واکنش به بازار سیاه بلیت و قیمت‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای هر بلیت، تصریح کرد: خیلی وقت است که در ورزشگاه بلیت فروشی نمی‌شود و از ابتدای این فصل بلیت کاغذی نداریم. به همین خاطر بازار سیاه بلیت فروشی هم از بین رفته است.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی یادآور شد: متأسفانه کسانی هستند که خودشان بلیت می خرند ولی به ورزشگاه نمی آیند و آنرا به دیگران می‌دهند. شاید آنها نمی‌دانند که گیت های ورزشگاه فقط با کد ملی فردی که بلیت را خریده باز می‌شود. متأسفانه از کسانی که آگاهی ندارند سو استفاده می‌شود.