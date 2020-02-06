به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از اتحادیه تعاونی عشایری منطقه درجزین مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه تأمین آب موردنیاز عشایر و دام آن‌ها یکی از مهم‌ترین رویکردهای این سازمان است، اظهار داشت: ۴۱۹ پروژه تأمین آب عشایر و دام آن‌ها در دست اقدام است.

وی از اختصاص ۱۸ میلیون یورو اعتبار در این راستا خبر داد و گفت: تاکنون ۶۵ درصد این اعتبار معادل ۱۶۰ میلیارد تومان پرداخت‌شده که در اجرای این تعداد پروژه هزینه شد.

اختصاص ۶۲۰ میلیارد اعتبار به طرح زنجیره تولید گوشت قرمز

رئیس سازمان امور عشایری کشور با اشاره به اینکه اجرای این طرح‌ها برای ۱۷ هزار خانوار عشایری آب سالم تأمین می‌کند، اضافه کرد: اختصاص ۶۲۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز عشایری از دیگر اقدامات مهمی است که این سازمان در راستای تقویت و رونق فعالیت این قشر انجام داده است.

قندالی بابیان اینکه این اعتبار در قالب تسهیلات با کارمزد ۱۰ درصد برای عشایر ارائه می‌شود، اعلام کرد: در شش ماه ابتدای سال ۴۲۰ میلیارد تومان از این تسهیلات و در نیمه دوم و پایانی سال ۲۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه در گردش به عشایر کشور پرداخت‌شده است.

وی در پایان با اشاره به ارائه خدمات آب‌رسانی سیار در مناطق عشایری کشور بیان کرد: ۹۰ دستگاه تانکر آب‌رسان سیار با ظرفیت هر تانکر ۱۰ هزار لیتر به مناطق عشایری در سراسر کشور ارسال‌شده است.