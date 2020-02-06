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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۱۵

تمبر «فریاد انتقام‌ ملت» رونمایی شد

تمبر «فریاد انتقام‌ ملت» رونمایی شد

تمبر اختصاصی «فریاد انتقام‌ ملت» با حضور فرزندان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در وزارت ارتباطات رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، تمبر گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در همایش «چشمان بیدار» که به مناسبت فرارسیدن سالروز عملیات والفجر ۸ در سالن همایش‌های شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، رونمایی شد.

در این مراسم که امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش، سردار حسن امامی معاون سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و سردار علی‌اصغر گرجی‌زاده فرمانده سابق سپاه حفاظت و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) نیز حضور داشتند، تمبر «فریاد انتقام ملت» توسط زینب سلیمانی فرزند سپهبد شهید، ممهور به مهر پست شد.

در ادامه این مراسم، فرزندان شهید و برخی مهمانان حاضر در مراسم، بر حاشیه این تمبر، مطالبی را به یادگار نگاشتند.

کد مطلب 4846345

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