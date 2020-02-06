بنگاه داری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی در نشست «شرکت داری بانکها؛ تببین وضع موجود، چالشها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: یک سوال مهم این است که بانکها در اثر انفعال بنگاهدار شدهاند و یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کردهاند. بخشی از این سرمایهگذاری ها اجباری بوده و به دلیل مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن شده است. اولین چیز در این زمینه این است که بدانیم چند درصد از سرمایه بانکها در بخش بنگاهداری سرمایهگذاری شده است.
وی افزود: اقتصاد ما بیش از ۹۵ درصد آن مبتنی بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمیتوانیم صحبت از تأمین مالی از روشهای غیر از بانک بشود چراکه به کلی مسیر توسعه و سرمایهگذاری را تعطیل میکند.
قاسمی ادامه داد: الان دولت و بخش خصوصی امکان سرمایهگذاری ندارد و سرمایههای بانکها بخش زیادی معوق شده و دارد بانکها را زمین میزند. الان میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف بنگاه داری بانکها، جلوی رشد و توسعه کشور را بگیریم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایهگذاری مستقیم بانکها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. البته اگر بانک وارد بنگاه داری هم میشود، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
وی گفت: وقتی بانک در یک طرح نیمه تمام و یا یک فعالیت اقتصادی سرمایهگذاری میکند، به اجبار و یا با ابتکار خودش، نمیتوان از آن انتظار داشت فقط به تأمین مالی بسنده کند و وارد فاز مدیریت و بنگاه داری نشود.
قاسمی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن بانکها به طور گسترده در همه مسائل اقتصاد به طور مستقیم ورود کرده اند و بنگاه داری میکنند و پروژههای عمرانی بزرگ همچون ساخت بیمارستان را به عهده دارند.
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