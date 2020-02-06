اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بزرگترین پارک شهری کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابریشمی راد بعد از ظهر پنج شنبه در همایش «کاشان در آستانه تحول» با بیان اینکه دهه فجر تجلی اراده ملت مسلمان ایران برای رخ دادن یک اتفاق خوب بود، اظهار داشت: این اتفاق خوب با وحدت و همدلی همه اقشار ملت مسلمان ایران به وقوع پیوست.

وی با اشاره به وجود مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد، ابراز داشت: با وجود این مشکلات آنچه که باعث می‌شود پروژه‌های عمرانی به نتیجه برسد لطف و عنایت خداوند متعال است.

شهردار کاشان انسجام و همدلی مردم و مسئولین را یکی دیگر از عواملی دانست که باعث رفع مشکلات می‌شود و تصریح کرد: در حال حاضر نیز تعریف مدیریت شهری تجلی اراده مردم در ساختن شهری آباد است که بخشی از این اراده در شورای شهر معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه برای تحقق مدیریت مشارکتی در سطح شهر باید حضور مردم پررنگ باشد، خاطرنشان کرد: به این منظور مجلس مشورتی محلات در ۱۷ محله کاشان برای ساختن شهری آباد شکل گرفته است.

ابریشمی با اشاره به اینکه حضور و مشارکت هر چه بیشتر مردم در مدیریت شهر شهرداری کاشان باید بر مبنای انسجام و وحدت باشد، اذعان داشت: سیستم مدیریت شهری شهرداری کاشان تمام تلاش خود را می‌کند تا کاشان به عنوان الگوی شهری بر مبنای انسان محوری فعالیت کند.

وی با بیان اینکه تمام اراده شهرداری کاشان بر این است که شهری آباد برای شهروندان کاشانی بسازد، تاکید کرد: با تکیه بر مردم و همچنین ظرفیت‌های بالای اجتماعی کاشان امیدواریم دیار نخستین‌ها را آبادتر از پیش بسازیم.

شهردار کاشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کلنگ زنی بزرگترین پارک شهری کاشان در بلوار الهیه یادآور شد: این پارک به وسعت ۲۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال با کاربری تفریحی، فرهنگی و ورزشی برای استفاده شهروندان کاشانی ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه این پارک جذب سرمایه خصوصی نیز دارد، بیان داشت: همه این اتفاقات خوب در شهر ثمره همدلی و انسجام بین مردم و مدیران شهری کاشان است.