میزان وقوع جرایم در استان بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی عصر پنج شنبه در دیدار آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با کارکنان دادگستری استان بوشهر به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون ۲۷ جلسه برای مقابله با تخلفات انتخاباتی در سطح استان بوشهر برگزار شده و عزم دستگاه قضا برای مقابله با تخلفات انتخاباتی جدی است.

وی با اشاره به برخی اقدامات و فعالیت‌های دادگستری استان بوشهر افزود: آنچه که مشخص است این است که تسریع در پرونده‌ها شرایط مطلوبی دارد و حتی پرونده‌های کلان به نتیجه رسیده و احکام صادره در حال اجرا است و پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف نیز ارجاع داده می‌شود نیز شاهد افزایش مختومه شدن پرونده‌ها بر اساس صلح و سازش بوده‌ایم.

جمادی تصریح کرد: استان بوشهر سرزمین مردم ولایت‌مدار و مبارز با بیگانگان و استکبار جهانی در یک صد سال اخیر و قبل از آن بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: بوشهر شهیدهایی همچون رئیس علی دلواری و نادر مهدوی در طول تاریخ این مرز و بوم تقدیم انقلاب اسلامی و مبارزه با استکبار جهانی کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک و داشتن منابع عظیم نفتی و گازی و صنایع مختلف و میدان‌های گازی پارس جنوبی در عسلویه و کنگان و پارس شمالی در دیر و دشتی به عنوان بزرگ‌ترین منبع مستقل گازی در جهان و پالایشگاه گاز در جم، استان بوشهر را تبدیل به پایتخت انرژی ایران معروف نموده است.

جمادی خاطرنشان کرد: در جزیره خارگ وجود مهم‌ترین صادرات نفت خام جهان و بیش از ۹۰ درصد از نفت خام کشور را تأمین می‌کند و نیروگاه هسته‌ای در شهرستان بوشهر اهمیت راهبردی و اقتصادی استان را دو چندان نموده است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید قوه قضائیه با انتصاب آیت الله رئیسی بیان کرد: با سیاست تحول و روحیه جهادی رئیس قوه قضائیه که از بدو انتصاب شاهد تغییرات خوبی در دستگاه قضائی هستیم در دستگاه قضائی استان بوشهر علی‌رغم همه کمبودها و مشکلات فراوان سعی در اجرای این سیاست داشته و به صورت شبانه روزی و حتی در روزهای تعطیل نیز در حال تلاش و فعالیت بوده‌ایم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: امیدواریم بتوانیم سیاست‌های آیت الله رئیسی را به خوبی اجرا کنیم تا شاهد عدالت و رضایت‌مندی مردم باشیم هر چند به لحاظ علمی اجرای سیاست‌های کلی سازمان در زمان‌های کوتاه مدت و بلند مدت تعریف شده اما اقدامات جهادی نمی‌تواند محدود کننده باشد و دادگستری استان بوشهر در زمان کوتاه اخیر نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف داشته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم سعی در اجرای برنامه‌های عملیاتی مصوب شده داشته‌ایم و حتی فراتر از آن با توجه به نیاز استان و تشکیل منظم جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم عملکردی موفق و قابل قبول در ۱۰ ماه نخست سال جاری وجود داشته است تصریح کرد: در این مدت شاهد کاهش ۱۳ درصدی درگیری‌ها، ۸ درصدی توهین‌ها و تهدیدها در سطح استان بوشهر بوده‌ایم و جرایم کاهش داشته است.