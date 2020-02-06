۱۳۴ هزار متر از اراضی ملی در دره شهر رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مزبانی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری دادستان دره شهر ۱۳۴ هزار و ۹۲۴ متر از اراضی ملی رفع تصرف شد.

وی افزود: با این دستور قاطعانه تمامی متصرفان اراضی ملی از این زمین‌ها خارج و ۲۱ پرونده زمین خواری مختومه شد.

رئیس منابع طبیعی دره شهر ادامه داد: تعامل با مردم یکی از نقاط مثبت در مبارزه به زمین خواری است و در این راستا با متخلفان به طور جدی وقانونی برخورد می‌شود.

مزبانی بیان داشت: سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت به صورت شبانه روزی فعال است و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند.

دره شهر در ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی ایلام قرار دارد، وسعت این شهرستان ۱۰۲ هزار هکتار است که از این مقدار ۷۸ هزار هکتار معادل ۸۰ درصد آن را جنگل و مرتع تشکیل داده است.