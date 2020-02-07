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۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۴

حمایت تمام قد روسیه از عملیات ارتش سوریه در ادلب

حمایت تمام قد روسیه از عملیات ارتش سوریه در ادلب

نماینده روسیه در سازمان ملل گفت:هرگاه که تروریستها در معرض خطر قرار می گیرند شاهد برگزاری نشست فوق العاده درباره سوریه هستیم. دمشق حق دارد بر اراضی خود مسلط شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، واسلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت درباره سوریه گفت: تروریستهای جبهه النصره در ادلب بر دامنه حملات خود در سال گذشته میلادی افزودند و نباید اجازه آنرا داد و حق دمشق است که به مبارزه با تروریسم برای آزادسازی اراضی خود ادامه بدهد.

وی افزود: از اواخر ۲۰۱۹ تروریستهای جبهه النصره حملات شدیدی که مواضع نیروهای سوری و نیز روسیه در پایگاه حمیمیم کرده اند که بیش از ۴۰۰ حمله در دسامبر و بیش از ۱۰۰۰ حمله در ژانویه رخ داده است.

نماینده روسها در سازمان ملل گفت: هرگاه که تروریستها از طریق عملیات های ارتش سوریه در معرض خطر قرار می گیرند شاهد برگزاری نشست فوق العاده درباره سوریه هستیم. ارتش سوریه حق دارد که با تروریستها بجنگد و بر اراضی خود مسلط شود.

نبنزیا تاکید کرد: تروریستهای در ادلب از مراکز غیرنظامی مانند بیمارستانها و مدارس به عنوان سپرانسانی استفاده می کنند.

وی ضمن محکومیت مواضع کشورها علیه سوریه و روسیه در ادلب از نظامیان آمریکایی خواست که میادین نفتی در سوریه را به صاحبان حقیقی آن به جای دزدی بدهند.

از سوی دیگر وو های تاو نماینده چین در سازمان ملل هم بر حمایت پکن از راهکار سیاسی در سوریه تاکید کرد.

کد مطلب 4846599

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