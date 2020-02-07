میراث ویلموتس در تیم ملی فوتبال ایران به اسکوچیچ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب دراگان اسکوچیچ به جای مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر بلژیک در کشور آلمان هم بازتاب داشته است.

سایت «اسپورت ۱» آلمان در این خصوص نوشت: «اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی ایران است و میراث مارک ویلموتس را به دست می گیرد. ویلموتس بازیکن سابق بوندس لیگا آلمان (تیم شالکه) تا اوایل ماه دسامبر سرمربی تیم ملی ایران بود و اکنون جانشین وی مشخص شده است. دراگان اسکوچیچ کُروات جانشین ویلموتس در ایران است. این مربی آخرین بار روی نیمکت تیم صنعت نفت ایران حضور داشت.»

در بخشی از این گزارش هم به نقل از رسانه های ایرانی آمده است: «اسکوچیچ ابتدا قردادی را تا پایان ماه ژوئن امضا کرده است و سپس در مرحله بعد تا پایان مرحله مقدماتی جام جهانی قرارداد دیگری امضا می کند. اسکوچیچ بعد از استانکو پوکله‌پوویچ ، تومیسلاو ایوویچ ، میروسلاو بلاژوویچ و برانکو ایوانکوویچ پنجمین مربی کروات تیم ملی ایران است.»