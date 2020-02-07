دولت نقدینگی را به سوی پتروپالایشگاه ها هدایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش با تأکید بر لزوم مقاوم شدن اقتصاد کشور، اظهار داشت: اقتصاد کشور ما همچنان وابسته به نفت است. اما به دلیل تحریم، صادرات نفت از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، به تنها ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است.
وی ادامه داد: درگذشته بنزین کشور هم تحریم شد، اما ما توانستیم در تولید بنزین خودکفا شویم و الان تحریم بنزین دیگر مطرح نیست. بنابراین در خصوص نفت نیز باید همین مسیر دنبال شود. ما باید از صادرات نفت بینیاز شویم. باید کاری شود که کشور نهتنها صادرکننده نفت نباشد بلکه آن را وارد کند؛ چراکه سودهای سرشاری دارد.
سلیمی زاده گفت: احداث پالایشگاهها و پتروشیمیها، سودهای بسیار عالی دارد. دنیا به سمت احداث پتروپالایشگاه ها رفته است. روند کار در پتروپالایشگاه ها بدینصورت است که نفت خام در پالایشگاه تصفیه میشود و موادی که از آن حاصل میشود در پتروشیمی کاربرد دارد. بدین ترتیب محصول نفت خام تحریم پذیر نیست.
تأسیس پتروپالایشگاه ها بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میکند
وی ادامه داد: اگر پتروشیمی و پالایشگاه، کنار هم احداث شوند، صرفهجوییهایی دارند. در این خصوص باید گفت که ارزشافزوده نفت خام، با پالایش ۳ برابر و با حضور در پتروشیمیها ۱۰ برابر خواهد شد. بهعبارتدیگر ارزشافزوده نفت با حضور در پالایشگاهها و پتروشیمیها ۱۵ برابر میشود. به همین دلیل است که کشوری مانند آمریکا، چاههای نفت خود را بسته است تا با واردات نفت، از ارزشافزوده آن استفاده کند. تأسیس پتروپالایشگاه ها بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میکند و به همین زیست نیز کمتر آسیب میرساند.
سلیمی زاده افزود: ما در زمینه احداث پتروپالایشگاه ها، هیچ مشکلی نداریم ضمن اینکه مواد اولیه و دانش فنی آن را داریم. ستاره خلیجفارس نمونه همین پتروپالایشگاه ها است که به یکی از صادرکنندگان بزرگ بنزین است و از این صادرات بیش از یک و نیم میلیارد دلار درآمد داشته است.
وی با تأکید بر اینکه تحریم بنزین به یک فرصت برای تولید و صادرات بنزین تبدیل شد، گفت: برای احداث پتروپالایشگاه ها ما مشکل تأمین منابع مالی آن را داریم. در دنیا یا شرکتهای چندملیتی یا کنسرسیومی متشکل از بانکها برای احداث پتروپالایشگاه ها سرمایهگذاری میکنند. البته ترکیبی از شرکتهای چندملیتی و بانکها و سرمایههای مردمی نیز میتواند برای احداث پتروپالایشگاه ها مورداستفاده قرار گیرد.
سلیمی زاده افزود: حاشیه سود یک مجتمع پالایشگاهی ۷ درصد، مجتمع پتروشیمی ۸۷ درصد و یک پتروپالایشگاه ۱۸۷ درصد است که نشاندهنده صرفه اقتصادی پتروپالایشگاه ها است. ۸۰ میلیارد دلار منابع مالی برای احداث پتروپالایشگاه ها نیاز است که تقریباً برابر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه نقدینگی کشور ۲ هزار هزار میلیارد تومان است، گفت: عمده این نقدینگی در سپردههای بانکی است که سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول میکند و خود عامل مهمی در تورم است. حال اگر یکچهارم این پول به سرمایهگذاری برای احداث پتروپالایشگاه ها اختصاص یابد، بیش از سود بانک، به مردم سود تعلق میگیرد. بهگونهای که کل مبلغ سرمایهگذاری در سال اول بهرهبرداری پتروپالایشگاه، بازمیگردد و از سال دوم بهرهبرداری به بعد حداقل ۴۰ درصد سود به مردم تعلق میگیرد.
وی افزود: دولت باید در این زمینه با تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری، نقدینگی را به این سمت سوق دهند. بهگونهای که مردم با مقایسه سود بانکها و سود پتروپالایشگاه ها، تصمیم بگیرند در کجا سرمایهگذاری کنند. با پولهای داخل کشور میتوان پترو پالایشگاهها را احداث و مشکلات تحریم نفتی را نیز حل کرد.
نظر شما