به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، ۶ فیلم برتر آرای مردمی فجر ۳۸ تا جمعه ۱۸ بهمن ماه و همزمان با هفتمین روز جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

نتیجه شمارش آرای فیلم‌های نمایش داده شده در روز هفتم جشنواره فیلم فجر (۱٨ بهمن ماه) توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

فیلم‌های «آبادان یازده ۶۰»، «دوزیست»، «شنای پروانه»، «مغز استخوان»، «درخت گردو» و «روز صفر» ۶ فیلم برتر آرای تماشاگران سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر تا روز جمعه ۱٨ بهمن ماه هستند. تا پیش از این فیلم سینمایی «روز بلوا» نیز در این فهرست قرار داشت که طبق آمار جدید در روز هفتم جشنواره فیلم فجر از فهرست آرای مردمی خارج شده است.

لازم به توضیح است فهرست فیلم‌ها بدون اولویت هستند.