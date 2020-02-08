۷ نوع ویروس کرونا انسان را آلوده می کند

طلعت مختاری آزاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انواع ویروس کرونا در دنیا که ۷ نوع آن انسان را آلوده می‌کند، اظهار داشت: هیچکدام از این ۷ نوع ویروس کرونا با توجه به علائم بالینی که دارند، شبیه هم نیستند. به طوری که این ویروس‌ها می‌توانند به صورت خیلی خفیف تا شدید بروز کنند.

وی در ارتباط با کرونا ویروس ۲۰۱۹، گفت: اگر بیماری زایی این ویروس در همان حد بماند، خیلی خطرناک نیست.

این استاد ویروس شناسی افزود: جدید بودن این ویروس و اینکه هنوز درمانی برای آن وجود ندارد، باعث افزایش موارد ابتلا شده است. اما، به تدریج روند ابتلا به کرونا ویروس ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت.

مختاری آزاد تاکید کرد: نکته مهم در ارتباط با این ویروس جدید، موضوع رعایت دقیق بهداشت فردی و شستن دست‌ها است که باید اصولی انجام شود. همچنین، اصول درست ماسک زدن را نیز باید بدانیم.

وی افزود: اگر همین ماسک‌های معمولی با دو لایه گاز استریل استفاده شود، همان کارایی ماسک‌های مخصوص را دارد. به شرطی که بعد از دو ساعت استفاده، به روش بهداشتی معدوم شود.