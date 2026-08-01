حاجی دلیگانی: کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر جبران خسارت بنادر غرب هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی با حضور در بندرلنگه از بخش‌های مختلف و نقاط آسیب‌دیده این مجتمع بندری از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی، تخلیه و بارگیری کالا و اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارات قرار گرفتند.

وی ادامه داد: با وجود آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها، روند فعالیت در بنادر غرب هرمزگان متوقف نشده و کارکنان، مدیران و مجموعه بنادر غرب هرمزگان با تلاش شبانه‌روزی توانسته‌اند خدمات را به نحو مطلوب ادامه دهند.

حاجی‌دلیگانی یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، موضوع جبران خسارات، تسریع در بازسازی و رفع مشکلات موجود را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

نماینده مردم غرب هرمزگان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با وجود آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها، روند فعالیت در بنادر غرب هرمزگان متوقف نشده و کارکنان، مدیران و مجموعه بنادر غرب هرمزگان با تلاش شبانه‌روزی توانسته‌اند خدمات را به نحو مطلوب ادامه دهند.

احمد جباری اضافه کرد: حفظ پویایی بنادر غرب هرمزگان برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و مجلس نیز از تأمین اعتبارات و رفع موانع برای بازسازی و تقویت زیرساخت‌های بندری حمایت خواهد کرد.