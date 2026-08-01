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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

ورود بیش از ۴ میلیون زائر به عراق تا ۴ روز مانده به اربعین

ورود بیش از ۴ میلیون زائر به عراق تا ۴ روز مانده به اربعین

رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق تعداد زائرانی را اعلام کرد که از اول ماه محرم وارد عراق شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق تعداد زائرانی که از اول ماه محرم وارد عراق شدند را اعلام کرد.

معن افزود که آمارهای رسمی صادره از نهادهای مربوطه حاکی از ورود ۴ میلیون و ۷ هزار و ۲۵۷ زائر به عراق از اول ماه محرم تا شب گذشته است.

روز پنجشنبه مرکز فرماندهی و کنترل اربعین وابسته به واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد : شمار زائران ورودی به این کشور از ابتدای ماه محرم تا شب گذشته به بیش از ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار نفر رسیده است و ورود زائران خارجی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6905207

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