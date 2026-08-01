علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین در پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: با افزایش حجم تردد زائران، تمامی ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شرکت‌های مسافربری و عوامل اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به آمار اعزام زائران به مرز خسروی افزود: از ۲۵ تیرماه تا ۹ مردادماه، ۷۰۰ صورت‌وضعیت از مبدأ استان‌های مختلف کشور به مقصد پایانه مرزی خسروی صادر شده که طی آن ۱۷ هزار و ۵۹۹ زائر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی به این مرز اعزام شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه استان تهران بیشترین سهم را در اعزام زائران به مرز خسروی داشته است، تصریح کرد: در این مدت ۱۵ هزار و ۱۸۵ زائر از استان تهران و یک‌هزار و ۳۳۶ زائر نیز از استان قم به مرز خسروی اعزام شده‌اند و پس از آن استان‌های البرز، اصفهان، قزوین و گیلان در زمره استان‌های دارای بیشترین اعزام زائر قرار دارند.

سلیمی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین، خاطرنشان کرد: از ابتدای بازگشت زائران تاکنون، ۱۹۱ صورت‌وضعیت از پایانه مرزی خسروی به مقصد استان‌های مختلف کشور صادر شده و در مجموع ۵ هزار و ۴۴۵ نفر از زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به شهرهای محل سکونت خود منتقل شده‌اند.

وی تأکید کرد: تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، ناوگان اتوبوسی و نیروهای اجرایی مستقر در پایانه مرزی خسروی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و اقدامات لازم برای تأمین ناوگان، فروش بلیت، مدیریت اعزام‌ها و پاسخگویی به نیاز زائران انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای روزهای اوج بازگشت زائران انجام شده است، گفت: با توجه به افزایش حجم تردد در روزهای منتهی به اربعین، ناوگان مورد نیاز پیش‌بینی و تأمین شده و هیچ‌گونه کمبودی در زمینه جابه‌جایی زائران از مرز خسروی به مقاصد مختلف کشور وجود ندارد.

سلیمی در پایان از زائران خواست برای تسهیل در روند بازگشت، ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر در پایانه مرزی خسروی داشته باشند تا خدمات‌رسانی با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.