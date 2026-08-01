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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

بازدید دادستان تهران از خدمات‌رسانی به زائران اربعین در ترمینال سلام

بازدید دادستان تهران از خدمات‌رسانی به زائران اربعین در ترمینال سلام

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، از روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، به همراه علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با حضور در ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، از بخش‌های مختلف این ترمینال و روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی بازدید کردند.

در این بازدید، روند پذیرش، اعزام و ارائه خدمات فرودگاهی به زائران اربعین مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سفر، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی کامل بخش‌های عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در ایام اربعین تأکید شد.

کد مطلب 6905199
زهره آقاجانی

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