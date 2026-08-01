به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، به همراه علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با حضور در ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، از بخش‌های مختلف این ترمینال و روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی بازدید کردند.

در این بازدید، روند پذیرش، اعزام و ارائه خدمات فرودگاهی به زائران اربعین مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سفر، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی کامل بخش‌های عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در ایام اربعین تأکید شد.