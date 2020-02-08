حمل بار هوایی از چین و امارات(دبی) با بهترین نرخ در کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حمل بار هوایی به ایران یکی از اصلی ترین روش‌های واردات کالا برای بازرگانان و واردکنندگان کالا است.

در حال حاضر از کشور چین امکان حمل هوایی به صورت کارگو از شهرهای شنژن، گوانجو، پکن و شانگهای به صورت مستقیم توسط ایرلاین‌های ایرانی نظیر ماهان، ایران ایر و به صورت غیر مستقیم توسط سایر ایرلاین‌های خارجی نظیر قطرایرلاین، ترکیش ایرلاین و عمان ایرلاین به ایران امکان پذیر است.

و از کشور امارات متحده عربی نیز پروازهای مستقیم توسط ایرلاین‌های ایرانی نظیر ماهان، ایران ایر و سایر ایرلاین‌های خارجی از مبدا شهر دبی به ایران خدمات فریت و کارگو بار هوایی ارائه می‌شود.

بنا به تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر بیشتر واردکنندگان کالا که تمایل به حمل هوایی بار دارند ایرلاین‌های ایرانی را ترجیح می‌دهد یکی از دلایل این انتخاب معافیت از برخی از هزینه‌های گمرکی نظیر حقوق وزارت راه در زمان ترخیص کالا از گمرک است و دلیل دیگر می‌تواند سرعت تحویل ارسال بار هوایی از چین و یا امارات به ایران باشد که بین ۱ الی ۳ روز می‌تواند به طول انجامد.

یکی دیگر از عواملی که باید قبل از ارسال بار هوایی از چین و یا امارات متحده عربی مد نظر داشته باشید ابعاد و نوع بسته بندی و نوع بار اعم از دارا بودن باتری، برند، مایعات و پودر می‌باشد که توصیه می‌گردد این موارد را با شرکت حمل خود به صورت کامل بررسی نمائید.

برای حمل بار هوایی از چین و امارات از خدمات چه شرکت حمل و نقلی در ایران استفاده کنید؟

طبق تحقیقاتی به عمل آمده با یک جستجو ساده در گوگل می‌توان به فهرستی از صدها وبسایت و شرکت دست یافت که ادعای ارائه خدمات حمل بار هوایی از چین و یا امارات متحده عربی را با نرخ‌های متفاوت می‌نمایند ولی در عمل می‌توان گفت که اغلب این شرکت‌ها به عنوان کارگزار و شرکت‌های واسطه خدمات سایر شرکت‌های حمل و نقل چینی و اماراتی را به مشتریان خود به فروش می‌رسانند.

ما به شما ۳ فاکتور مهم را که باید برای انتخاب یک شرکت حمل و نقل معتبر در ایران مد نظر داشته باشید به صورت مختصر بیان می‌کنیم:

الف: دارا بودن مجوز حمل بار هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری

فقط از خدمات شرکت حمل بار هوایی استفاده کنید که دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری باشد. این شرکت‌ها امکان تفکیک بار و ارائه سرویس‌های با هزینه و شرایط به مراتب بهتری را به مشتریان خود دارا هستند.

ب: دارا بودن دفتر رسمی در خارج از کشور

شرکت‌های حمل و نقل ایرانی معمولاً به عنوان کارگزار شرکت‌های حمل و نقل خارجی عمل می‌کنند و خدمات این شرکت‌ها را به فروش می‌رسانند ولی تعداد انگشت شماری از شرکت‌های حمل و نقل ایرانی خودشان با توجه به توانایی‌هایی که در کشور چین و یا امارات دارند دارای دفاتر رسمی با نیروهای بومی در این کشورها هستند.

توصیه می‌کنیم حتماً از خدمات شرکت‌های حمل و نقل ایرانی استفاده کنید که دارای دفتر رسمی در خارج از کشور نظیر چین باشد.

پ: مشاوره توسط کارشناسان حرفه ای

از شرکت‌های حمل و نقل ایرانی استفاده کنید که دارای تیم فروش و پشتیبانی حرفه ای باشند و قبل از ارائه خدمات به مشتریان اطلاعات صحیح و حرفه ای را در مورد کلیه فرایند حمل و نقل هوایی بار و شرایط فعلی واردات و ترخیص بار به کشور را به اطلاع مشتریان خود برسانند.

ما چه شرکت حمل و نقلی را پیشنهاد می‌کنیم؟

طبق بررسی‌های انجام شده یکی از شرکت‌های حمل و نقل معتبر و با سابقه که علاوه بر دارا بودن مجوزات مربوطه و دفتر رسمی در چین و ایران شرکت حمل و نقل بین المللی ققنوس تجارت خاورمیانه (گروه تجاری ققنوس) است.

این شرکت با حدود ۱۰ سال فعالیت در حوزه حمل بار هوایی یکی از فعال‌ترین ترین شرکت‌ها در حوزه حمل بار هوایی در کشور است که همه ساله به گروه بسیاری از مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی ارائه خدمت می‌نماید.

این شرکت با دارا بودن خدمات متنوعی اعم از:

· حمل اکسپرس بار هوایی

· حمل بار کارگو هوایی

· حمل درب به درب هوایی و دریایی از چین به امارات (دبی)

· ترخیص کالا از گمرک

· حمل بار دریایی و زمینی

· حواله یوان و دلار برای واردکنندگان کالا

· خرید از سایت‌های آنلاین اینترنتی نظیر Amazon و eBay

· ارائه سرویس‌های Air cargo from china، Ocean freight و Door to Door از چین به همه کشورها به واسطه دفتر چین خود برای اطلاع از شرایط همکاری با گروه تجاری ققنوس می‌توانید از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۴۴۵۱۳۱۳ با کارشناسان این شرکت تماس یا از وبسایت WWW.FNXSHIPPING.COM دیدن فرمائید.

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