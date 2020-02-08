پایان پاکسازی سراقب از مین ها و تله های انفجاری تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه عملیات پاکسازی شهر سراقب در استان ادلب از تله های انفجاری و مین های کارگذاشته شده از سوی تروریستها را به پایان رساند.

ارتش سوریه پنجشنبه گذشته این شهر راهبردی را از لوث تروریستهای جبهه النصره و هم پیاله های آنها آزاد کرد.

همزمان نبرد ارتش سوریه با تروریستها در حومه جنوبی حلب ادامه یافت و نیروهای ارتش سوریه بر مناطق تل تباریز، اجز، محاریم، خواری، حویر العیس، اباد، المکحله مسلط شدند.

ارتش سوریه با این پیشروها بر بخش اعظم جاده بین المللی دمشق به حلب معروف به جاده ام۵ مسلط شده است و فقط ۳۰ کیلومتر از آن در دست تروریستهاست.

جاده ام ۵ طولانی ترین راه در سوریه است میان دمشق و حلب است که حدود ۳۵۶ کیلومتر است.