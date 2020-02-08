  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۲۹

اخبار نبرد شمال غرب سوریه؛

پایان پاکسازی سراقب از مین ها و تله های انفجاری تروریستها

پایان پاکسازی سراقب از مین ها و تله های انفجاری تروریستها

ارتش سوریه عملیات پاکسازی شهر سراقب در استان ادلب از تله های انفجاری و مین های کارگذاشته شده از سوی تروریستها را به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه عملیات پاکسازی شهر سراقب در استان ادلب از تله های انفجاری و مین های کارگذاشته شده از سوی تروریستها را به پایان رساند.

ارتش سوریه پنجشنبه گذشته این شهر راهبردی را از لوث تروریستهای جبهه النصره و هم پیاله های آنها آزاد کرد.

همزمان نبرد ارتش سوریه با تروریستها در حومه جنوبی حلب ادامه یافت و نیروهای ارتش سوریه بر مناطق تل تباریز، اجز، محاریم، خواری، حویر العیس، اباد، المکحله مسلط شدند.

ارتش سوریه با این پیشروها بر بخش اعظم جاده بین المللی دمشق به حلب معروف به جاده ام۵ مسلط شده است و فقط ۳۰ کیلومتر از آن در دست تروریستهاست.

جاده ام ۵ طولانی ترین راه در سوریه است میان دمشق و حلب است که حدود ۳۵۶ کیلومتر است.

کد مطلب 4847608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها