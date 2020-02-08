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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۵۴

فیلم «آبادان یازده ۶۰ » در سینما مهر آبادان اکران می شود

فیلم «آبادان یازده ۶۰ » در سینما مهر آبادان اکران می شود

آبادان- مدیر اجرایی جشنواره فیلم فجر در آبادان گفت: فیلم «آبادان یازده ۶۰» در لیست اکران روز پایانی جشنواره در آبادان قرار گرفت.

مجید عیدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام شده توانستیم فیلم «آبادان یازده ۶۰» را در روز پایانی جشنواره در لیست اکران قرار دهیم.

وی افزود: تا به امروز ۱۰ فیلم از سی و هشتمین جشنواره فجر در سینما مهر آبادان اکران شده است.

وی در خصوص استقبال مردمی از فیلم‌های جشنواره در آبادان عنوان کرد: پیگیری دقیق و سریع مردم باعث شده به شناخت دقیقی در خصوص فیلم‌ها برسند و به همین تناسب تعدادی از فیلم‌ها با استقبال خوبی برخوردار شده است.

عیدان در همین خصوص اضافه کرد: هفت فیلم برتر آرای مردمی تا به امروز معرفی شدند که در بین آنها سه فیلم روز بلوا، مغز استخوان و آبادان یازده ۶۰ در سینما مهر اکران می‌شود.

کد مطلب 4847734

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