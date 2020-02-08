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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۰۱

ضبط «پایتخت۶» از نیمه گذشت/ مهران احمدی با بچه جلوی دوربین رفت

ضبط «پایتخت۶» از نیمه گذشت/ مهران احمدی با بچه جلوی دوربین رفت

مهران احمدی که در نقش بهبود به فصل ششم «پایتخت» بازگشته است جلوی دوربین رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصویربرداری فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت ۶» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری از مرز ۷۰ درصد گذشت و مهران احمدی جلوی دوربین رفت.

تصویربرداری سریال «پایتخت» در شیرگاه مازندران همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۷۰ درصد از این سریال تصویربرداری شده است.

فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» در ۱۵ قسمت برای پخش در نوروز ۹۹ از شبکه یک سیما ساخته می‌شود.

محسن تنابنده، ریما رامین‌فر، احمد مهران‌فر، مهران احمدی، هومن حاجی عبداللهی، بهرام افشاری، نسرین نصرتی، سارا و نیکا فرقانی، عطیه جاوید، سلمان خطی، ابوالفضل رجبی، غلامعلی رضایی بازیگران اصلی این سریال هستند.

کد مطلب 4847736
عطیه موذن

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