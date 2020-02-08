پروژه شهربازی گرگان مصوبه ندارد/ مشکلات روگذر افسران ادامه دارد

حسین ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه شورای شهر گرگان، اظهارکرد: در دویست و هشتمین جلسه شورای شهر گرگان، مسائلی از جمله کلنگ زنی شهربازی مدرن گرگان در منطقه هزار پیچ مطرح شد، پروژه ای که سال ها منتظر اجرای آن هستیم.



وی افزود: این پروژه که روز گذشته (جمعه) با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور کلنگ زنی شد، مصوبه شورای شهر و شورای عالی سرمایه گذاری را ندارد و یک روز قبل از کلنگ زنی به اطلاع اعضا رسید.



ربیعی توضیح داد که از طرف شهرداری بیان شده که ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه توسط شهرداری و ۲۵۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی تأمین خواهد شد.



وی با بیان اینکه هنوز سرمایه گذار بخش خصوصی مشخص نیست، ادامه داد: شهرداری اعلام کرده که ما باید این پروژه را شروع کنیم تا در ادامه سرمایه گذار مشخص شود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: این پروژه بدون مصوبه بوده و بعضی از اعضا از جزئیات اجرای آن و مسائل کارشناسی آن بی اطلاع هستند.



ربیعی تأکید کرد: ما با اجرای شهربازی مخالفتی نداریم و این امر یکی از وعده های انتخاباتی ما هم بوده است اما باید جزئیات و مسائل آن مطرح و در جلسه شورا، مصوب و سپس اجرا شود.

وی متذکر شد: حتی برخی از اعضای شورای شهر در خصوص زمان کلنگ زنی این پروژه، اطلاعی نداشتند و به همین دلیل به رئیس شورا (آقاملایی) اعتراض کرده که برخورد لفظی هم بین بنده و ایشان شکل گرفت و در ادامه تعدادی از اعضا تذکراتی در خصوص مدیریت رئیس شورا دادند و وی گفت که عده ای به دنبال عزل او هستند.

ربیعی گفت: تعدادی از اعضای شورای شهر خواهان حفظ شئونات و حفظ جایگاه حقوقی شورا بوده و از رئیس شورا خواستند که جایگاه شورا را حفظ کند..

وی تصریح کرد: از دیگر مسائل مطرح شده تملک زمین هشت هزار مترمربعی در جنب روگذر سربازان گمنام امام زمان (عج) است که در زمان رأی گیری برای تصویب پروژه یکی از اعضا بیان کرده بود که این قسمت معارض دارد اما شهردار آن را رد کرد و لایحه روگذر تصویب شد.

ربیعی ادامه داد: ابتدا اعتراض به ریاست شورا مطرح شد که بدون اینکه لایحه (تملک زمین) به کمیسیون اداری و مالی شورا ارائه شود به صحن آمده بود.

وی افزود: زمینی که قبل از اجرای پروژه با متری ۵۰۰ هزار تومان می توانستیم آن را تملک کنیم اکنون با متری پنج میلیون تومان که در مجموع ۴۰ میلیارد تومان است، باید توسط شهرداری خریداری شود.



ربیعی بیان کرد: بررسی بیشتر این لایحه به هفته آینده موکول شد.