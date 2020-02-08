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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۰۳

امام جمعه بروجرد مطرح کرد:

تا دشمنان را از منطقه بیرون نکنیم از پای نخواهیم نشست

تا دشمنان را از منطقه بیرون نکنیم از پای نخواهیم نشست

بروجرد-امام جمعه بروجرد گفت: پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال «مقاومت» است و دشمنان بدانند تا آن‌ها و متجاوزین را از منطقه بیرون نکنیم از پای نخواهیم نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی روز شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در حسینیه اهل بیت (ع) بروجرد با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از حساسیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: مردم باید همت کنند در این مراسم حضور گسترده داشته باشند که دشمن از این حضور حداکثری وحشت کند.

وی تصریح کرد: پیام راهپیمایی امسال مقاومت است و دشمنان بدانند تا آنها و متجاوزین را از منطقه بیرون نکنیم از پای نخواهیم نشست.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: در حال حاضر هدف ایران از مبارزات بیرون راندن دشمنان از منطقه است و ایران تلاش می‌کند با قدرت بیشتری گام دوم انقلاب را به پیش ببرد چرا که مشکلاتی که در چهل سال اول انقلاب وجود داشت در چهل ساله دوم انقلاب نباید وجود داشته باشد.

بنابر این گزارش، مسیر مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال در بروجرد از میدان تختی به سمت میدان قیام بوده و این اجتماع مردم رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4848021

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