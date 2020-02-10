مشاهده سیاره «تیزپا» در آسمان امشب/ رصد بعد از غروب خورشید

علی ابراهیمی سراجی، کارشناس نجوم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدن عطارد؛ این سیاره تیز پا این شب‌ها در آسمان و در افق غربی قابل رویت است.

وی با بیان اینکه به دلیل نزدیک بودن این سیاره به خورشید همیشه این سیاره را نمی‌توان به راحتی رویت کرد، اضافه کرد: این شب‌ها می‌توان به علت فاصله مناسب از افق آن را با چشم به راحتی رصد کرد.

عضو باشگاه نجوم برج میلاد خاطر نشان کرد: دوشنبه ۲۱ بهمن ماه عطارد به بیشترین کشیدگی از خورشید می‌رسد و می‌توان آن را در بهترین حالت رصدی دید و بعد از آن رفته رفته این سیاره به خورشید نزدیک می‌شود و شرایط رصدش سخت‌تر خواهد شد.

به گفته این کارشناس نجوم، به خاطر وضعیت خاص مدار عطارد که به خورشید نزدیک است و ظرف ۸۸ روز به گرد خورشید می چرخد و همچنین تمایل محوری زمین، به سختی می‌توان این سیاره را در آسمان صبحگاهی یا شامگاهی مشاهده کرد. اما این روزها فرصت مناسبی است تا بعد از غروب خورشید این سیاره منظومه شمسی رصد شود.

عضو کمیته علمی ستاد استهلال استان تهران خاطر نشان کرد: بهترین زمان رصد عطارد سی دقیقه بعد از غروب خورشید دوشنبه ۲۱ بهمن ماه است که با ارتفاعی مناسب از افق دیده می‌شود.

به گفته سراجی، تا ۲۳ بهمن وضعیت رصدی خوب است اما بعد از آن روز به روز سخت‌تر دیده می‌شود. بهترین وضعیت رصدی عطارد ۲۷ درجه است ولی در ۲۱ بهمن این زاویه ۱۸ درجه است و در عرض جغرافیای ایران وضعیت خوبی برای رصد است‌.